Как сообщает Минобороны, во вторник воздушная полиция НАТО идентифицировала два российских истребителя Су-27, сопровождавших пассажирский военный самолет Т-204 – сначала самолеты летели с материковой части России в Калининградскую область, потом возвращались оттуда.
Некоторое время назад российские самолеты сообщили, что в этом пассажирском самолете находился С. Шойгу, а один из сопровождавших его самолетов оттеснил приблизившийся натовский истребитель, практически залетев на его траекторию. Представители НАТО сочли это опасными действиями.
Два таких же истребителя, летевшие из Калининградской области и возвращавшиеся назад, были идентифицированы и позже во вторник, когда они сопровождали пассажирский Ту-134. Днем раньше, в понедельник, также были распознаны два истребителя этой модели, сопровождавшие самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.
Среди других самолетов, которые сопроводили истребители НАТО – преимущественно пассажирские самолеты Вооруженных сил, а также истребители.
В августе воздушная полиция НАТО чаще сопровождала российские самолеты. На предыдущей неделе, в конце июля – начале августа, натовским истребителям пришлось сопроводить российские самолеты 14 раз.
Минобороны связывает активизацию полетов российской авиации с учениями, которые проводятся летом.
"Участившиеся полеты российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, вполне вероятно, связан с активным проведением учений в летнее время. В последние недели в Балтийском море проходили объединенные учения ВС России "Океанский щит –2019", учения калининградских сухопутных сил, подготовка к масштабным учениям "Центр –2019" и "Щит Союза – 2019", – говорится в ответе министерства агентству BNS.
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