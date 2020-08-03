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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, семь раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

В понедельник истебители НАТО опознали патрульный противолодочный самолет "ИЛ-38", пересекавший воздушное пространство по направлению из России в Калининградскую область.

Во вторник были опознаны всего четыре истребителя "СУ-27", летевшие из континентальной части России в Калининград, а также самолет "ИЛ-38Н".

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В среду поднявшиеся в воздух истребители НАТО опознали два истребителя "СУ-30", перелетавших из одного места Калининградской области в другое.

В четверг также был опознан и сопровожден "СУ-30", летевший из континентальной части России в Калининград, два истребителя "СУ-27" и "ИЛ-38", летевшие из Калининградской области в направлении Балтийского моря.

Чтобы опознать "СУ-27" и "ИЛ-38" истребители НАТО поднимались в воздух в тот же день, в четверг, однако несколько позже.

Часть российских военных самолетов летели без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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