По сообщению ведомства, российские самолеты сопровождались ежедневно со вторника по пятницу. С континентальной части России в Калининградскую область и обратно летели транспортные самолеты "Ан-26" с истребителями "Су-24".
Часть самолетов летели в международном пространстве без предоставленного заранее летного плана, с выключенным транспондером, часть из них не поддерживала связь с региональными авиадиспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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