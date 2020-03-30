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На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО пять раз сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters/Scanpix

По сообщению ведомства, российские самолеты сопровождались ежедневно со вторника по пятницу. С континентальной части России в Калининградскую область и обратно летели транспортные самолеты "Ан-26" с истребителями "Су-24".

Часть самолетов летели в международном пространстве без предоставленного заранее летного плана, с выключенным транспондером, часть из них не поддерживала связь с региональными авиадиспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

ru.DELFI.lt
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