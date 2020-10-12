Истребители НАТО 5 раз сопроводили российские военные самолеты

В минувший понедельник истребители НАТО опознали два российских истребителя "СУ-30", а в четверг – истребитель "Су-24". В пятницу и в субботу натовские самолеты перехватили и опознали российский транспортный самолет "Ан-2", а также истребитель "Су-34".
Большинство самолетов следовали с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами, у части из них не было летного плана.
Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.
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