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Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции альянса в странах Балтии, на прошлой неделе пять раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Истребители НАТО 5 раз сопроводили российские военные самолеты
© DELFI / Orestas Gurevičius

В минувший понедельник истребители НАТО опознали два российских истребителя "СУ-30", а в четверг – истребитель "Су-24". В пятницу и в субботу натовские самолеты перехватили и опознали российский транспортный самолет "Ан-2", а также истребитель "Су-34".

Большинство самолетов следовали с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами, у части из них не было летного плана.

Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии.

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