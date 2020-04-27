Истребители НАТО 4 раза сопроводили самолеты ВВС России

21 апреля российский самолет, летевший из Калининградской области, следовал без летного плана, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.
24 апреля один самолет следовал летному плану, поддерживал связь, однако также были и два самолета, следовавших из Калининградской области, у которых не было летного плана, они не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.
В этот же день истребители поднялись для сопровождения еще двух российских самолетов, летевших из Калининградской области без летных планов, однако не успели их опознать, поскольку они вернулись в Калининградскую область.
25 апреля были опознаны два российских истребителя, летевшие из Калининградской области без летных планов и не поддерживавшие связь. Они встретили летевший с основной части России самолет дальнего радиолокационного обнаружения "А-50", который следовал летному плану и поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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