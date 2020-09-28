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Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO karo lėktuvai
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

В прошлый понедельник, вторник, четверг и пятницу истребители НАТО поднимались в воздух из-за самолетов разведки Ил-20 и нескольких сопровождавших эти самолеты истребителей Су-27.

В большинстве случаев у самолетов не было плана полета, они летели с отключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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