В прошлый понедельник, вторник, четверг и пятницу истребители НАТО поднимались в воздух из-за самолетов разведки Ил-20 и нескольких сопровождавших эти самолеты истребителей Су-27.
В большинстве случаев у самолетов не было плана полета, они летели с отключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Строительный сектор Литвы обескровлен: работники из третьих стран уехали (148)
"Работать некому", – так о сегодняшней ситуации...
Пир во время чумы: за время карантина зарплаты чиновников значительно увеличились (40)
Пока сотни тысяч работников в Литве 3 месяца во время...
Глава Минздрава Литвы пока не рискует прогнозировать пик второй волны (17)
Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига 28 сентября...
В Литву прибыл с официальным визитом президент Франции Макрон (24)
В Литву с официальным визитом в понедельник прибыл...
Частная медицина в Литве процветает: пандемия доходы только увеличила (8)
Частные поликлиники в Литве переживают золотой век, а...