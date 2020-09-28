В прошлый понедельник, вторник, четверг и пятницу истребители НАТО поднимались в воздух из-за самолетов разведки Ил-20 и нескольких сопровождавших эти самолеты истребителей Су-27.

В большинстве случаев у самолетов не было плана полета, они летели с отключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.