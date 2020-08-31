Как сообщает Минобороны, самолеты разведки Ил-20 были сопровождены 24 и 27 августа. Оба раза они летели в Калининградскую область без плана полета и с отключенном транспондером, только первый поддерживал радиосвязь с Региональный центром управления полетами, второй - нет.

Еще два раза натовские истребители поднимались в воздух сопроводить российские самолеты 28 августа. В первый раз были сопровождены два самолета разведки Ту-142 и два истребителя Су-27, последние летели для встречи самолетов разведки.

Во второй раз натовские истребители сопроводили Ил-20.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.