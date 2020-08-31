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Истребители, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались на перехват летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой российских военных самолетов.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

Как сообщает Минобороны, самолеты разведки Ил-20 были сопровождены 24 и 27 августа. Оба раза они летели в Калининградскую область без плана полета и с отключенном транспондером, только первый поддерживал радиосвязь с Региональный центром управления полетами, второй - нет.

Еще два раза натовские истребители поднимались в воздух сопроводить российские самолеты 28 августа. В первый раз были сопровождены два самолета разведки Ту-142 и два истребителя Су-27, последние летели для встречи самолетов разведки.

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Во второй раз натовские истребители сопроводили Ил-20.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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