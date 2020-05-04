27 апреля был опознан транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области в континентальную часть России. Самолет следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами, но его транспондер был выключен, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

На следующий день, 28 апреля, были опознаны два бомбардировщика "Ту-160" и сопровождавшие их боевые самолеты "Су-35", они следовали с континентальной части России в Калининградскую область.

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Все эти самолеты следовали без летных планов, не поддерживали связь с региональными диспетчерами, у бомбардировщиков был включен транспондер, у "Су-35" - нет.

В этот же день был опознан самолет разведки "А-50" и сопровождавшие его два истребители "Су-27", летевшие из Калининградской области в остальную часть России.

29 апреля был опознан транспортный самолет "ан-12", летевший в Калининградскую область. Он развернулся без приземления и продолжил полет обратно в континентальную часть России.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.