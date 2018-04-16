Как сообщило Минобороны Литвы, все четыре российских борта были транспортными самолетами, они следовали по заранее предоставленному летному плану, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами, но их транспондеры были выключены.
Военные самолеты следовали из основной части России в Калининградскую область и обратно.
Миссия НАТО патрулирования балтийского военного пространства осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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