Как сообщило Минобороны Литвы, все четыре российских борта были транспортными самолетами, они следовали по заранее предоставленному летному плану, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами, но их транспондеры были выключены.

Военные самолеты следовали из основной части России в Калининградскую область и обратно.

Миссия НАТО патрулирования балтийского военного пространства осуществляется с баз в Литве и Эстонии.