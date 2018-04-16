На минувшей неделе истребители союзников НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, четыре раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

Как сообщило Минобороны Литвы, все четыре российских борта были транспортными самолетами, они следовали по заранее предоставленному летному плану, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами, но их транспондеры были выключены.

Военные самолеты следовали из основной части России в Калининградскую область и обратно.

Миссия НАТО патрулирования балтийского военного пространства осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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