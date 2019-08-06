Натовские истребители сопровождали российские военные самолеты каждый день, за исключением субботы. Обычно истребители НАТО поднимаются в воздух для осуществления своей миссии несколько раз в неделю.
Чаще всего истребители союзников поднимались в воздух в пятницу – четыре раза, в среду и четверг – по три раза, в понедельник – два раза, во вторник и в воскресенье – по одному разу.
Чаще всего им пришлось сопровождать истребители "Су-24", "Су-27" и транспортный самолет "Ан-26", а также патрульный самолет "Ил-38", самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления "А-50".
Сообщается, что в пятницу некоторые из этих самолетов участвовали в учениях: они поднялись в воздух в Калининградской области и вернулись назад.
Большинство самолетов летело с отключенным транспондером, без плана полета и не поддерживало связь с Региональным центром управления полетами.
Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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