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На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО один раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой.
Истребители НАТО 1 раз сопроводили российские военные самолеты
© Stopkadras

В минувший вторник был опознан пассажирский самолет "Ту-134", следовавший без летного плана из Калининградской области в континентальную часть РФ.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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