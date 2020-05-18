Истребители НАТО 1 раз сопроводили российские военные самолеты

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На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО один раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой.
В минувший вторник был опознан пассажирский самолет "Ту-134", следовавший без летного плана из Калининградской области в континентальную часть РФ.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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