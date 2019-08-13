Борт главы Минобороны летел из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. В Калининграде министр участвовал в церемонии закладки камня на месте строительства филиала Нахимовского военно-морского училища.
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