Истосковавшиеся по отпуску жители Литвы летят на Кипр, что важно знать

Уже казалось, что из-за требования изоляции не осталось мест для отдыха, но вдруг стало известно, что на Кипре число случаев заболевания ничтожно мало. Приезжайте к нам, у нас еще жарко, настоящее лето – приглашают отдыхающих предприниматели Кипра и делают большие скидки.

Скидки - это хорошо, но и без них Кипр привлекает внимание. Если ситуация с коронавирусом улучшаться не будет, случится так, что в этом году это будет последняя возможность съездить в теплые страны. Сейчас на Кипре днем 32-35, а ночью 22-23 градусов. это теплее, чем в июле в Литве.

Литва попадает в список стран, к гражданам которых на Кипре не предъявляют никаких дополнительных правил – если вы чувствуете себя хорошо, с больными не контактировали – не нужно показывать результаты теста, не надо изолироваться. И в Литве вернувшимся с Кипра изоляция пока не требуется. Узнав об этом, сотни жителей Литвы стали организовывать отдых. В ночь на воскресенье самолет airBaltic Рига-Ларнака был полон людей. Раскуплены все билеты. В самолете были литовцы, латыши, несколько россиян, киприотов, поляков.

Лица у людей веселы, наряды яркие. Люди устали от вызванного коронавирусом хаоса, неизвестности и стресса.

Только вот на посадке лица у некоторых омрачились, когда у них потребовали предъявить паспорт полета на Кипр, а у них такого не оказалось. Таких несчастных было человек 12. Они не знали, что, согласно действующим требованиям, перед поездкой на Кипр надо заполнить анкету Cyprus Flight Pass и получить разрешение на въезд. Анкета несложная, в нее вводишь свои личные данные, отвечаешь на несколько вопросов о себе, представляешь свою контактную информацию, отмечаешь близкого человека, с которым можно связаться, если с вами что-то случится. Самое важное - вопросы о коронавирусе, надо указать, нет ли у вас симптомов, не общались ли вы с больными, не были ли в странах из группы риска и т.д.

Заполнение анкеты занимает 10-15, минут, если вы не допускаете ошибок. Подтверждение приходит на эл. почту в ту же минуту, как только вы все сделаете правильно. Это подтверждение надо предъявить в аэропорту. Это же подтверждение просят предъявить и на Кипре. Какая паника началась в аэропорту, когда эти люди заполняли анкеты, у некоторых зависали телефоны. На этот раз всем удалось вылететь на Кипр.

Система анкеты Cyprus Flight Pass отмечает, из какой категории стран вы прибываете. Литва сейчас входит в категорию A, а это значит, что не будет никакой особой проверки. Просто идешь в очередь к паспортному контролю и все. Приезжие из стран других категорий остаются в самолете – их проверяют медработники, делают тест на Covid-19, или оформляют процедуры, связанные с самоизоляцией. Из Риги таких прилетело немного, в основном это были россияне.

Сейчас на Кипр прилетают путешественники и отдыхающие, которые сами планируют свой отдых, никаких групп туркомпаний нет. В воскресенье одновременно совершили посадку самолеты из Франкфурта, Копенгагена и Риги. Вскоре образовались очереди у оформления аренды автомобилей. Здесь приезжих ждет первая скидка. Взять авто на неделю стоит 70-80 евро, если машина получше - 90-120 евро. Работник компании Budget сказал, что это дешевле, чем обычно.

То же самое и с гостиницами. Предприниматели стараются привлечь клиентов, поэтому предлагают хорошие цены, кое-кто предлагает бесплатные завтраки или другие услуги, например СПА. Еще более благоприятная ситуация с арендой квартир, некоторые сдают жилье на 50% дешевле. Чтобы сдать в аренду свою виллу, местные жители даже приезжают в аэропорт и рекламируют ее прямо здесь. Прямо, как палангские бабушки.