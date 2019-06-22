Широкий доступ в безвизовом режиме для туристов из Литвы в данное время открыт лишь к Старому и Новому замкам в Гродно. DELFI выяснял, какие ещё памятники общей белорусско-литовской истории посещают путешественники, невзирая на стоимость визы или авиабилета до Минска.

Новогрудок: родина Мицкевича и Булгака

Белорусы уже давно присваивают историю Великого княжества Литовского,

утверждают литовские историки. Негодование учёных усугубляет и

то, что, пока исследователи из Литвы ломают копья в жарких спорах о точном местонахождении легендарной Воруты, их белорусские коллеги ни капли не сомневаются: первой столицей Великого княжества Литовского был Новогрудок. Именно здесь, по мнению историка Олега Дзярновича, 6 июля 1253 года великий князь Миндаугас получил корону, жалованную ему Папой Римским Иннокентием IV. Здесь же он был и похоронен – об этом свидетельствует целая гора имени короля.

Новогрудский замок и окрестности © Asmeninis albumas

— Историю пишут всегда победители, – сказала ответственная за туризм и инвестиции сотрудница Новогрудского райисполкома Екатерина Кивач. – Спустя такое большое время мы, к сожалению, не сможем ничего точно узнать: летописи переписывались, каждый летописец складывал историю с той позиции, которая была выгодна его князю, королю. Миндовг был, это наш общий князь, мы считаем, что он был коронован у нас в Новогрудке, мы считаем, что он здесь был похоронен. Возможно, мы не правы в этом, но каждый имеет право этим гордиться.

В 30 км от Новогрудка находится Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь. Это первый монастырь на территории Беларуси, который был назван Лаврой. Согласно Ипатьевской летописи, его основал старший сын великого князя Миндаугаса Вайшвилкас, а первым настоятелем монастыря стал впоследствии канонизированный Елисей, сын великого князя Трайдениса. Галицко-Волынская летопись гласит, что монастырь был построен "на реке на Немне, между Литвой и Новогрудком".

— Я считаю, что нам не нужно делить эти темы, нам нужно вместе работать над их развитием, над сохранением наших исторических, культурных ценностей, – заявила Екатерина Кивач. – Это всё – наше общее, потому что была общая история, и то, что сейчас мы находимся на территориях разных государств, это, на самом деле, не так уж и важно.

— Споров здесь, кстати, достаточно, – сообщила старший научный руководитель Новогрудского историко-краеведческого музея Галина Ковальчук. – Если приезжают простые люди, я всегда говорю, что нам делить нечего, у нас общая история. А когда приезжают учёные, мы с ними спорим. Несколько лет назад приезжал профессор Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас: они сплавлялись по Неману и заходили в наш музей. Они как-то очень агрессивно "наехали" с вопросами о Миндовге, но потом мы поговорили, я привела некоторые аргументы, в частности, о кубке Св.Ядвиги, который был найден во время раскопок в Новогрудке, и потом он сказал: "Да, я могу согласиться с тем, что этот кубок приехал сюда на коронацию Миндовга".

Кубков из дымчатого стекла с узорами и резными изображениями льва, грифона и древа жизни, в мире известно всего 14. По легенде, они принадлежали жене силезского герцога Ядвиге и обладали сверхъестественной силой обращать воду в вино. Исследователи полагают, что большинство кубков Hedwigsglaser являются подделкой XVIII в., а вот новогрудская находка – настоящая, средневековая.

Новогрудский замок и окрестности

Осколки кубка Св.Ядвиги археологи во время раскопок нашли на территории Новогрудского замка. Оборонительные укрепления здесь начали сооружать ещё в XI столетии и продолжали это делать на протяжении шести веков, пока замок окончательно не утратил своего стратегического значения. Остатки стен и оборонительных укреплений разобрали для постройки городских мостовых. О былом величии замка теперь напоминают лишь остатки двух башен – Щитовки и Костельной.

В таком виде Новогрудский замок запомнился филомату Яну Чечоту, близкому другу уроженца Новогрудчины Адама Мицкевича. Родиной неделимого гения стало имение Заосье недалеко от города, куда мать будущего поэта неосмотрительно поехала, будучи на сносях, праздновать Рождество.

Новогрудский замок и окрестности

— В этом году мы празднуем 220-летие Адама Мицкевича, – сообщила Екатерина Кивач. – Поэтому, можно сказать, паломничества туристов, в том числе иностранных, именно по местам Адама Мицкевича: это и дом-музей, и наш костёл, в котором был крещен Адам Мицкевич, в котором он ходил в школу, другие места на территории Новогрудского района, которые связаны с именем Великого поэта.

Юбилей поэта туристов в Новогрудок привлекает в особенности: по словам Екатерины Кивач, лишь с января по август 2018 г. город и окрестности посетили 50 000 туристов, 40% которых – иностранцы. Традиционно среди них лидируют россияне, однако в этом году вперёд вырвались туристы из Польши и Литвы.

Целых три страны ведут жаркие споры о том, чьим же поэтом является Адам Мицкевич. Между тем никто не оспаривает белорусское происхождение уроженца Санкт-Петербурга, гражданина США, избравшего местом вечного упокоения православное кладбище в немецком Висбадене, математика и химика Бориса Кита. Его отец Владимир Кита, крестьянин из-под города Кореличи, что в 25 км от Новогрудка, уехал в северную столицу Российской Империи на заработки. Там Борису Киту пришлось отморозить ноги во время Октябрьской революции. Фашисты посадили его в тюрьму в городе Глубокое и на протяжении 30 дней выводили на расстрел. Между тем Борис Кит дожил до 107 лет, оставшись в памяти соотечественников учеником, учителем и директором Виленской белорусской гимназии.

Ещё одним достижением Бориса Кита стал написанный им в Америке учебник по ракетному топливу. Благодаря исследованиям Кита осуществилась американская экспедиция Apollo на Луну. Долгий, длиной в столетие, путь профессора математики начинался в гимназии в Новогрудке. Память о знаменитом земляке продолжает жить на Новогрудской земле.

— В нашем музее есть небольшая экспозиция, посвящённая Борису Киту, – сообщила старший научный руководитель Новогрудского историко-краеведческого музея Галина Ковальчук. – В 1992 году он приезжал к нам. У нас есть очень большой его архив, который передавал и он сам, и его друзья. У нас есть тематические экскурсии, которые мы проводим в зале с экспозицией. При помощи нашего музея была создана выставка в Новогрудской школе №1, в которой когда-то была Новогрудская белорусская гимназия, где Борис Кит учился, а потом одно время и работал. На этом здании была установлена мемориальная доска. Наши экспонаты часто бывают на выставках: в этом году ко Дню космонавтики в Музее белорусской государственности мы показывали учебник по ракетному топливу Бориса Кита, награды, грамоты и т.д.

Новогрудский замок и окрестности © Asmenininis albumas

Между тем именами лишь короля Миндовга, Адама Мицкевича и Бориса Кита плеяда сынов Новогрудской земли, имеющих тесную связь с Вильнюсом и Литвой, не ограничивается. Чтят в Новогрудке память и ещё одного знаменитого земляка – фотографа Яна Булгака.

— Совсем недавно в Фарном костёле была установлена мемориальная таблица, посвящённая Яну Булгаку, – сказала Галина Ковальчук. – Ян Булгак родился недалеко от Новогрудка, в Асташине. Бывший директор нашего музея перевела его воспоминания "Kraj lat dziecinnych" на белорусский язык. В этой книге Ян Булгак показал себя не только как фотохудожник, но и как писатель, который настолько точно и прекрасно описал места его жизни, что мы от этого в восхищении. Эта книга стала у нас бестселлером. Мы поддерживаем дружеские отношения с родственниками Яна Булгака, с владельцами имения Чамбров, с племянником фотографа Богданом Булгаком, которые приезжают к нам.

По словам сотрудницы музея, в межвоенное двадцатилетие Ян Булгак в составе комиссии под руководством Станислава Лоренца приезжал в Новогрудок для того, чтобы зафиксировать развалины замка и другие памятники архитектуры. По его работам можно иметь представление, как выглядели здания, уничтоженные во время Второй мировой войны.

Мирский замок – визитная карточка белорусского туризма

Мирский замок младше Новогрудского на пять столетий. Сравнительно юный возраст не помешал ему стать визитной карточкой Беларуси. В 20-е гг. XVI в., скорее для укрепления своей общественной позиции, чем для сооружения фортификаций, его начал строить магнат Юрий Ильинич. Позже замком владели князья Радзивиллы. Последними хозяевами Мира стали Святополк-Мирские.

Мирский замок © Asmeninio albumo nuotr.

Представитель этого рода, князь Николай Святополк-Мирский приказал вырубить роскошный яблоневый сад, располагавшийся окозо замка, и выкопать на его месте озеро. По легенде, мать погибшего во время уничтожения плодовых деревьев человека наложила на озеро проклятие: водоём заберёт столько же человеческих жизней, сколько яблонь было в саду. Точное количество деревьев неизвестно, между тем, по словам экскурсовода Дмитрия Манкевича, люди в озере тонут ежегодно.

Рядом с замком Святополк-Мирские построили родовую усыпальницу, фасад которой украшен мозаичным панно с изображением Христа, глаза которого неотрывно следят за каждым тревожащим покой усопших.

Во время Второй мировой войны в замке располагалось еврейское гетто. После войны там также жили люди, для отопления сжигавшие в печах антикварную мебель и паркет. Восстановление замка началось в 1980-е годы. Спустя 27 лет замковый комплекс "Мир" был торжественно открыт для посетителей после реставрационно-восстановительных работ. За десять лет до этого, в 2000 году, замок попал в Список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на это, к результатам работы реставраторов-восстановителей и создателей музейной экспозиции белорусские искусствоведы имеют множество претензий. Из-за обилия предметов, слабо связанных с историей непосредственно Мирского замка, экспозицию сравнивают со школьным музеем: залы, по мнению профессора Надежды Высоцкой, заполнены большим количеством случайных и ненужных вещей.

Мирский замок © Asmeninio albumo nuotr.

Макеты окрестных замков, рыцарские доспехи, коллекция средневекового холодного рубящего и колющего оружия, портреты владельцев замка, гобелены с изображением охоты на вымерших животных, слуцкие пояса, мебель, посуда и одежда из минувшей эпохи – всё это, считает исследователь, исторической атмосферы в Мире не создаёт.

С целью обогрева помещений в замке были построены изразцовые печи, топившиеся в подвале, но благодаря особому устройству аккумулировавшие тепло на каждом этаже. Между тем теперь окна в стенах замка изнутри продублированы вполне себе современными стеклопакетами. По мнению реставраторов, без этого обойтись было нельзя: средневековые окна очень хорошо пропускают холод.

Мирский замок © Asmeninio albumo nuotr.

Для удобства передвижения по строению посетителей с ограниченными возможностями в одной из замковых башен устроен вполне себе современный лифт с мозаичной облицовкой шахты. Кстати, экскурсия по замку и окрестностям обойдётся посетителям в 12 белорусских рублей (5 евро). Впрочем, система скидок на входной билет в музей действует для постояльцев замковой гостиницы.

Мирский замок © Asmeninio albumo nuotr.

Отель "Мирский замок" расположен в восточной части строения. За возможность ощутить себя на одну ночь князем Радзивиллом постояльцам придётся выложить 125 рублей (52 евро) – такова стоимость обычного номера типа "Комфорт". Двухуровневый "Люкс" с ванной-джакузи обойдётся на 75 рублей (31 евро) дороже. Утолять потребности гостей замка в материальной пище призван ресторан "Княжеский двор".

Как и любое другое строение, Мирский замок зиждется на своём краеугольном камне. Правда, камень этот находится не в углу, а довольно высоко в южной замковой стене. Своей формой он напоминает голову барана. Легенда гласит, что, если найдётся человек, который сумеет извлечь камень из стены, весь замок рухнет. Впрочем, уничтожить древнюю постройку можно и без этого: по мнению белорусского профессора Александра Кравцевича, в случае с Мирским замком реставрация одержала победу над отстройкой, и вместо средневекового замка в наличии имеется макет-новострой.

Лидский замок: синтез средневековья и современности

Лиде столько же лет, сколько и Вильнюсу. Более того, у городов – общий основатель. Им в 1323 году стал великий князь литовский Гедиминас, называвший себя королём. По примеру литовской столицы, Лида вскоре планирует почтить великокняжескую память грандиозным памятником, который должен появиться у северной стены городского замка.

— Государством было поручено оценить количество представленных на конкурсной основе работ не мне, а солидной комиссии, которую определило Министерство культуры, – сказала сотрудница Лидского историко-художественного музея Татьяна Никифорова. – Я видела все эти проекты. Более того, я оформляла выставку этих проектов, чтобы комиссия приехала и наглядно работала. Вы знаете, очень порадовал этот конкурс, очень порадовал: так много интересных разнохарактерных предложений! Вот бы эти предложения не утонули, а были реализованы, может быть, где-то на других объектах, может быть, даже в других городах, которые имеют отношение к князю Гедимину. Комиссия определила конкурсного победителя, памятник будет установлен на площади 600-летия основания города.

Лидский замок © Asmeninio albumo nuotr.

По словам Татьяны Никифоровой, если в Вильнюсе князь Гедиминас воздвиг замок-резиденцию, то в Лиде появилось сооружение оборонительного типа и назначения. Длинное помещение по одну из замковых сторон долгое время было казармой – здесь проживали рыцари охранного легиона, которые никуда из замка не выезжали. Кроме них, а также великокняжеской прислуги, в замке никто больше не жил – город изначально строился за замковой стеной. Это кардинальным образом отличает обычаи и человеческие взаимоотношения, бытовавшие в Великом княжестве Литовском, от российских традиций.

— Ни в Несвиже, ни в Лиде, ни в Гродно внутри замка нет города, где жили бы люди, – пояснила Татьяна Никифорова. – Построили княжеский замок – вэг за стену. Город – за стеной. А в России все кремли – основа городов. Поэтому у нас в ВКЛ горожане приходили на вотчину к князю.

В отличие от Мирского замка, лидскому оборонительному сооружению не повезло оказаться в списках Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всему виной стало спешное восстановление замковых стен из подручных материалов и современными способами, начавшееся в 1980-е годы и продолжавшееся до 2010 года.

Лидский замок © Asmeninio albumo nuotr.

— К реконструкции этого объекта действительно много справедливых претензий. Они есть и в прессе, они есть и в интернете, это действительно так, – вздохнула Татьяна Никифорова. – Но лично я думаю, что реконструкция, к которой есть претензии, – это гораздо лучше, нежели дождаться того, что происходит, например, сейчас с замком в Новогрудке, там, где остался вот один зубчик – вокруг него то ли танцуй, то ли проводи турниры, то ли забудь, то ли как на поклонный столб ходи.

Да, к великому сожалению, огрехи у белорусской школы реставрации и реконструкции есть, и они видны. Многие люди теперь действительно грамотные. Ну, что ж тут говорить, действительно, это видно, но, тем не менее, срок, за который из государственного кармана проведена эта реконструкция, радует: этому объекту не дали развалиться, разрушиться, этот объект собран воедино в отличный исторический комплекс, который при всём при этом не потерял своей аутентики и духа Средневековья. Я утверждаю так, работая на этом объекте много лет.

Лидский замок © Asmeninio albumo nuotr.

Сегодня в великокняжеских покоях располагаются сувенирная лавка, конференц-зал и экспозиции историко-художественного музея. Об истории Лидского замка и быте его жителей рассказывает экспозиция, располагающаяся на четырёх этажах недавно открытой для посетителей после реставрации башне Витовта: в ней нашлось место и строительным кирпичам, и уникальной шахматной фигуре, и средневековому оружию, и атрибутам княжеского пира.

Верхний, изначально неотапливаемый этаж угловой башни, где ранее находились дозорные, отведён под размещение временных выставок, теперь там – музейная пыточная. В самом замке ежегодно проходят рыцарские турниры, а около него – пивные фестивали Lidbeer.

Лидский замок © Asmeninio albumo nuotr.

— Относительно проведения массовых праздников, таких, как Лидbeer, я абсолютно убеждена, что это оправданно в праздничные дни: такой вот синтез мероприятий, где есть и Средневековье, и турниры, и всё, что связано с Lidbeer'ом, – заявила Татьяна Никифорова. – Почему? Потому что вот, к примеру, приезжает группа людей из Литвы на один-два дня. Им хочется посмотреть и увидеть всё, зная о том, что у нас бывают и проходят турниры. Пожалуйста, вот они! Мы формируем программу ради того, чтобы гости, которые приезжают к нам из других регионов, может быть, из других стран, смогли окунуться в атмосферу праздника и посмотреть всё, что можно в этом городе. Вот, пожалуй, так можно примирить этот синтез.

Исследователи утверждают, что замки в Гродно, Лиде, Новогрудке, Медининкай, Тракай и Вильнюсе являются частью единой оборонительной цепи, заложенной князем Гедиминасом для противостояния крестоносцам. Недавно в Беларуси начали реконструкцию ещё одного звена этой цепи - замка в Крево, в котором Великое княжество Литовское и Польское королевство заключили в 1385 году знаменитую унию, в результате которой литовский князь Ягайло стал польским королём.

Последние сто лет замок пролежал в руинах, и лишь зимой 2017 года на его территории начались реставрационно-строительные работы. В ноябре 2018 г., ввиду нехватки государственных средств на реконструкцию замковых стен, посильную помощь решили оказать рядовые белорусы, собирая камни всем миром.

Мирский замок © Asmeninio albumo nuotr.

Поездка для представителей литовской прессы была организована посольством Беларуси в Литве и Гродненским областным исполнительным комитетом, что не повлияло на содержание статьи.