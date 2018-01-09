Телепередача на LNK "Час с Рутой" снималась в октябре – еще до появления последней книги писателя "Курица с головой салаки" и истории с партизаном Адольфасом Раманаускасом-Ванагасом. Правда, показать ее решили только в начале января.

"Рута Микелкявичюте мне сама сообщила, что сожалеет, но руководство канала, решило "вырезать" все эпизоды со мной из передачи. Я вернулась домой, включила, поскольку сложно снимать и монтировать – все равно операторы снимают общие планы и, скажем, когда три человека с одной стороны сидят, три с другой, эту сторону не могли показывать, только крупный план", – рассказала Ванагайте.

По ее словам, в передаче не говорили ни о ее книге, ни о партизанах -

только о личном опыте.

"Была веселая передача. (...) Передача – о жизни, были жизненные истории", – сказала собеседница.

По словам Ванагайте, на сообщение Микелкявичюте она ответила только, что демократия у нас как в России.

"Должны людей "вырезать из передачи... И за что?", – вопрошала она.

Писатель сказала, что не понимает, почему издание Alma littera решило изъять ее книги из продажи – неужели несколько предложений могли вызвать столь бурную реакцию.

"Посмотрю на свою полку, а там, скажем, купленная в Pegasаs страшная книга на 700 страниц о партизанском движении "Драма Литвы 2". Если бы кто ее читал - это бомба, а продают в Pegasаs, принадлежащем Alma littera. Говоришь несколько предложений, страшная реакция, а это книга, я не знаю, была бы бомба в Литве, если бы кто-то читал", – удивлялась Ванагайте.

Ванагайте признала, что в последнее время не может одна выходить на улицу – часто сталкивается с оскорблениями.

"Если иду куда-то, иду с сыном. Но в магазин уже не хожу. Это неприятно", – сказала она.

Она заметила, что наибольшая реакция была после слов Витаутаса Ландсбергиса, в интернете распространяли хештег #pakaruoklėgrįžo.

"Когда суд принял решение, что расследования не будет, стало расти число сообщений о том, что надо узнать мой адрес, что я живу у леса, если суды в Литве не вершат правосудия, значит это должен сделать народ", – рассказала она.

Между тем пресс-секретарь LNK Гедиминас Малашкявичюс DELFI, что решение не показывать Ванагайте было принято на общей дискуссии.

"Во избежании дальнейшего разжигания скандала и ненужного напряжения в обществе творческая группа передачи собралась и приняла решение не показывать ее высказывания в телепередаче "Час с Рутой".

Передача была записана еще до скандала, его предугадать было нельзя. Пока Ванагайте не будут приглашать на развлекательные передачи LNK", – сказано в ответе DELFI.