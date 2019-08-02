Паланга – это не только ул. Й.Басанавичюса, но именно здесь журналист попыталась найти работу.

Первая попытка была неудачной. Журналист пришла в бар, подошла к официанткам и спросила, нужны ли в баре работники. Девушки позвали хозяйку, но она сказала, что лето уже в разгаре, поэтому работники им не нужны.

Из этого бара журналист пошла в соседний. Бармен, услышав вопрос, позвал хозяйку, но и здесь, как выяснилось, работники уже не нужны.

Третья попытка была иной – мне предложили приехать следующим летом. Правда, хозяйка заведения сказала журналистке, что для официантки она уже старовата. Представляясь, она указывала, что ей 25 лет. Она окончила Вильнюсскую художественную академию и работала флористкой (такой опыт на самом деле имеется).

Хозяйка сказала, что в их баре обычными официантами работают совсем молоденькие девушки и юноши, но они только носят тарелки, заказы принимают и с клиентами общаются старшие официанты. Она указала и зарплату простых официантов: "270 евро плюс премии".

Маловато. Поэтому журналистка поинтересовалась, сколько реально можно заработать, если приложить максимум усилий. По словам директора - 700-800 евро, но придется много работать.

В следующем баре официанток тоже не принимают.

Однако немного дальше - удача. Директор бара сказал, что им работники не нужны, но разговор не прервал. Он рассказал, что зарплата у них - 260 евро в месяц плюс чаевые.

А сколько можно получить в виде чаевых? "От 1 до 1000 евро, – сказал стоявший рядом бармен. – Все зависит от усилий".

Директор, увидев, что зарплата меня не удовлетворяет, предлагает место администратора. На вопрос, что должен делать администратор, директор предлагает идти за ним. Выйдя на улицу, он предлагает людям, стоящим у рекламного стенда, посетить бар. Это и есть работа администратора.

Такое место журналиста не порадовало, но надо выяснить, сколько платят за такую работу. Директор обещает зарплату больше, чем у официанта, плюс - хороший график, только с 12.00 ч. до 20.00 ч. за зарплату больше 300 евро в месяц.

Журналист оставила свои контактные данные, взяла номер директора и продолжила поиск рабочего места.

В нескольких десятках шагов - еще один бар. Но и здесь нет мест.

К сожалению, и в других заведениях свободных рабочих мест нет.

Однако, если бы мне была нужна работа, я бы ее получила - место администратора-зазывалы.

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала DELFI, что в такое время команды в барах и ресторанах уже укомплектованы, но бывает, что люди уходят и новых работников могут принять в любое время.

"Есть такие, кому не по плечам нагрузка или не нравится место. Молодежь переменчива, поэтому текучка есть, или просто укрепляют команду, поэтому ищут работников, – сказала она. – Шанс найти место работы еще есть".

На какую зарплату можно рассчитывать? По словам Валайтене, все зависит от компании, но она заметила: "Мы знаем, что зарплаты больше минимума".

Директор одного бара сказала, что 25 лет для официантки - много. Однако, по словам Валайтене, основное условие - человек должен быть совершеннолетним.

Сложно подсчитать, сколько людей летом приезжает на заработки в Палангу. "Число работников на кухне постоянное, его можно контролировать, а вот официантов сосчитать сложно, поскольку часть принимают, потом расширяют штат", – сказала Валайтене.

Она заметила, что поисками работы на взморье надо заниматься с ранней весны, например, со второй половины апреля, с мая.