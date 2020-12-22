"Это касается не только меня, это касается многих людей, которые стали заложниками неудачного и поспешно принятого ограничения", – сказала депутат, которая по образованию является юристом.

Политик сказала, что ее на выходе из магазина ждала полиция.

"У меня даже документы не попросили, видимо, и в маске узнают", – сказала Ширинскене.

своей истории она рассказала в фейсбуке.

Она писала, что выходные провела в Дукштасе, хотя прописана в Вильнюсе. На самом деле Ширинскене живет в Дукштасе (Игналинский район), в 136 км от столицы. В воскресенье вечером она решила поехать в Висагинас (он находится в 14 км от Дукштаса, в самом Дукштасе есть продовольственные магазины).

На границе Игналинского района и Висагинаса ее остановила полиция. "Я сказала, что не смогу доехать до Вильнюса, у меня в баке горючего всего на 50 км, до Вильнюса доехать не смогу. (…) Меня пропустили", – рассказала политик.

Она не сказала полицейским, что в Висагинасе не только зальет горючее, но и зайдет в магазин. Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал, что полицейские поступили человечно, пропустив Ширинскене.

"Но потом депутат поехала в магазин, а этого делать нельзя", – сказал Матонис.

Полицейские попались дотошные. Они не забыли о депутате и приехали к магазину, в котором она покупала продукты.

"Я не знаю, как объяснить ситуацию, но это были те же полицейские, которые впустили меня в Висагинас, я их встретила в магазине. Другие покупатели их не интересовали, только я", – сказала Ширинскене.

"Ее заметили у магазина", – сказал Матонис.

Ширинскене уверяет, что покупала продукты мужу, который входит в группу риска и сам в магазины не ходит.

За нарушение действующего правила Ширинскене грозит административная ответственность.

"Мы не хотим заниматься обвинениями, закон один для всех, как для рядовых граждан, так для депутатов", – сказал Матонис.

Ширинскене сказала, что к полицейским у нее претензий нет, есть претензии к новым правящим. Если ее оштрафуют, она намерена обратиться в суд.

"Если я получу штраф за то, что купила еду больному супругу, то обращусь в суд, чтобы выяснить, насколько пропорциональны эти ограничения", – сказала депутат.