Информацию о том, что такой инцидент был зафиксирован в минувшую пятницу, DELFI подтвердил представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс.

"Я студентка, каждые выходные езжу из Вильнюса в Биржай. Минувшие выходные - не исключение – я пригласила подругу и мы около 15:30 ч., выехали из Вильнюса.

В Биржай надо ехать по автостраде Вильнюс-Паневежис. Так мы и ехали, пока где-то через 20-30 км мое внимание не привлек черный микроавтобус. Когда я перестраивалась во вторую полосу, он делал то же самое, когда возвращалась в первую, возвращался и он. И он так близко ехал, так на автостраде машины не ездят обычно", – рассказала DELFI девушка.

Потом водитель микроавтобуса включил фары и стал ими мигать.

"Это привлекло внимание, поскольку до этого фары были выключены. Я, конечно, ничего плохого не подумала, ведь часто водители мигают фарами, чтобы другой перестроился в первую полосу. Но я перестроилась и смотрю, что он на высокой скорости приближается ко мне, а подъехав, тормозит, чтобы рядом", – рассказала она.

"Он сталкивал меня с дороги, не прикасаясь к моему автомобилю. Хорошо, что я сразу увидела, что он делает, и, нажав на газ, оторвалась. Ну, тут и началось", – продолжила девушка.

Она попросила подругу звонить в полицию, а сама набрала своему другу, находившемуся в Укмерге, до Укмерге девушка было 10 км.

"Я значительно превысила скорость, чтобы оторваться от него, но он продолжал ехать близко к моему автомобилю, все время мигал фарами", - рассказывала девушка.

Ее подругу ЕЦП соединил с полицией Укмерге. Ее представители велели девушкам ни в коем случае не останавливаться, ехать дальше, давали советы, успокаивали.

"Еще спросили, точно ли у них все в порядке с машиной. Машина была в порядке. Кроме того, обо всех проблемах сообщается на экране, поэтому я была уверена, что мужчина не хочет предупредить меня о проблемах с покрышками или чем-то еще", – уверяла студентка.

Она ездит на BMW X5 2004 г.в., за ней ехал микроавтобус Renault. Студентки продиктовали полиции номера микроавтобуса.

Девушка сказала, что мужчина, возможно хотел пошутить или позлить ее, но его поведение ее напугало. тем более, зачем так шутить на протяжении 30 км. Около Укмерге водитель микроавтобуса свернул на другую дорогу.

"Не знаю, может он увидел, что мы обе говорим по телефону, или еще что-то, но пока мы говорили с полицией, он понемногу отставал, а перед тем, как свернуть сильно мигал фарами", – сказала девушка.

Вскоре девушка случайно узнала, что на этой же дороге в похожую историю попала и другая водитель.

Женщина рассказала DELFI, что ехала в Паневежис на рабочей машине мужа – Mercedes“ (2016 г.в.).

"Я ехала по первой полосе, поскольку шел дождь, машина не моя, сумерки, скользко, думаю, спешить не буду. Все началось за Ширвинтай. За мной появился черный Opel vivaro. Я думаю, захочешь, обгонишь, но он тянулся около 10 км. Обогнали, смотрю, сидят в нем двое парней, и начинают ехать то медленнее, то быстрее... Я обогнала, они опять за мной. Я вернулась в первую полосу, они обогнали и на тормоз", – рассказала женщина.

По ее словам, из-за резкого торможения, находившаяся рядом ее сумочка и телефон съехали вниз. К счастью, телефон был соединен с действующей в машине системой, поэтому она могла звонить. Женщина стала звонить мужу, отцу, в полицию.

Молодые люди отстали. Все зафиксированные видеорегистратором записи были переданы в полицию.

Радвилавичюс сказал DELFI, что в случае с первым сообщением 22 сентября, в 16.06 ч. был звонок.

"Сообщили, что от Вильнюса за ней едет подозрительный автомобиль Citroen. Звонившая девушка была напугана. Когда полицейские говорили со звонившей, микроавтобус свернул, а девушка поехала дальше, сказав, что претензий у нее нет. Когда проверили указанный девушкой номер, выяснилось, что это номер Renault Trafic. Полиция проверила указанный участок дороги, на нем этот автомобиль замечен не был", – указал он.

По словам Радвилавичюса, статистика подобных случаев на дороге не ведется, однако нельзя сказать, что их число увеличилось или они случаются часто.

"Можем говорить о довольно редких, отдельных случаях", – сказал он.

Правда, в случае, если у водителя есть основания подозревать, что его преследуют, необходимо немедленно звонить по номеру 112, постараться точно рассказать о происходящем и описать подозрительный автомобиль - марку, номер.