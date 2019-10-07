История отравления детей в бассейне может повториться: выявлены еще три опасных бассейна

Специалисты Вильнюсского отделения Национального центра общественного здоровья опросили руководство почти 70 бассейнов Вильнюсского округа и выяснили, что в трех из них теоретически может повториться несчастье, которое имело место в бассейне Вильнюсского детского оздоровительного центра, когда хлором отравились двое детей и отец одного из мальчиков.

"Представители трех бассейнов ответили, что у них нет оборудования, которое автоматически прекращает подачу хлора, в других такое оборудование есть. По закону не требуется устанавливать такое оборудование, однако ВОЗ рекомендует его устанавливать. Всем, у кого нет, такое оборудование рекомендуют установить", – сказала представитель НЦОЗ Аста Размене.

По ее словам, пока решено не называть эти бассейны, но сказала, что их посещает немного людей.

По ее словам, такое оборудование стоит недорого, установить его несложно – его установили и в бассейне, где произошло несчастье.