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27 февраля Таурагский участковый суд вынес решение по уголовному делу о жестоком избиении и попытке изнасилования несовершеннолетней девушки. Прокуратура заявила, что постановление суда будет обжаловано. Прокурор просил суд назначить осужденному реальное лишение свободы, однако суд такое решение не вынес.
История осужденного за избиение девушки подростка не закончилась: прокуратура обжалует постановление суда
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Это преступление было совершено в мае 2019 года. Сейчас уже 17-летняя девушка все еще находится под присмотром врачей. Физические травмы лечатся, но гораздо сложнее, по словам адвоката Миндаугаса Василяускаса, обстоят дела с психологическими травмами. Девушку воспитывает отец, ее мать умерла. Осужденный - сын политика из Юрбаркаса, титулованный спортсмен.

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27 февраля судья Таурагского участкового суда Гражина Гуджюнене объявила, что юношу приговорили к трем годам и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Моральный ущерб, нанесенный девушке и ее отцу, оценили в 12 000 евро. Часть этих денег семья осужденного уже выплатила. Семья осужденного выплатила и материальные расходы на лечение - почти 4000 евро.

Клайпедская окружная прокуратура попросит суд высшей инстанции отменить постановление Таурагского участкового суда об отсрочке наказания.

"В решении суда нет анализа характера и опасности тяжких сексуальных преступлений, жестокой попытки сломить сопротивление жертвы – брутального физического насилия, которое привело к долгосрочным проблемам со здоровьем и аргументов, на основе которых сожаление агрессора признали искренними, что оказывает существенное воздействие на назначение наказания с отсрочкой реального лишения свободы", – сказал заместитель главного прокурора Клайпедского округа Аурелиюс Станисловайтис.

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