Семья пытается доказать, что могила принадлежит им, но документов нет. Во время разбирательств, пришлось перезахоронить человека, которого недавно похоронили в этой могиле.

Каунасцы уверяют, что именно здесь в 1946 году был похоронен их прадед Владас Рамашаускас. За могилой присматривали, но в конце прошлого года люди пришли в оцепенение, увидев, что на этом месте похоронен другой человек.

Выяснилось, что там недавно похоронили женщину. Семья стала доказывать, что эта могила принадлежит им, но никаких документов у них не сохранилось.

Могила была зарегистрирована 6 лет назад.

"В 2013 году могилу повторно зарегистрировали, ныне покойный Антанас Пиняускас у нас на глазах вписал ее в книгу", – сказала Ингрида.

Близкие недавно похороненной женщины решили отступить и признали, что возможно похоронили родственницу не в своей могиле. У них также не было доказательств того, что место принадлежит им. Компания разрешила им хоронить в этом месте при условии, что в случае ошибки, ответственность ляжет на них.

"Они взяли ответственность на себя. Все это вписали от руки в заявление. Обещали выплатить материальный и моральный ущерб, если такой будет нанесен", – сказал директор кладбища Ричардас Чесна.

Выяснилось, что нет данных о том, что 70 лет назад тур был похоронен Владас, но могила была зарегистрирована 6 лет назад, на каком основании - не известно.

"Как минимум три раза регистрировали", – сказала Ингрида, которая борется за могилу прадеда.

Финал этой истории был неожиданным - поскольку обе семьи не могли доказать свое право на эту могилу, она не будет принадлежать никому. Мэрия представит такой статус комиссии.