Семья пытается доказать, что могила принадлежит им, но документов нет. Во время разбирательств, пришлось перезахоронить человека, которого недавно похоронили в этой могиле.
Каунасцы уверяют, что именно здесь в 1946 году был похоронен их прадед Владас Рамашаускас. За могилой присматривали, но в конце прошлого года люди пришли в оцепенение, увидев, что на этом месте похоронен другой человек.
Выяснилось, что там недавно похоронили женщину. Семья стала доказывать, что эта могила принадлежит им, но никаких документов у них не сохранилось.
Могила была зарегистрирована 6 лет назад.
"В 2013 году могилу повторно зарегистрировали, ныне покойный Антанас Пиняускас у нас на глазах вписал ее в книгу", – сказала Ингрида.
Близкие недавно похороненной женщины решили отступить и признали, что возможно похоронили родственницу не в своей могиле. У них также не было доказательств того, что место принадлежит им. Компания разрешила им хоронить в этом месте при условии, что в случае ошибки, ответственность ляжет на них.
"Они взяли ответственность на себя. Все это вписали от руки в заявление. Обещали выплатить материальный и моральный ущерб, если такой будет нанесен", – сказал директор кладбища Ричардас Чесна.
Выяснилось, что нет данных о том, что 70 лет назад тур был похоронен Владас, но могила была зарегистрирована 6 лет назад, на каком основании - не известно.
"Как минимум три раза регистрировали", – сказала Ингрида, которая борется за могилу прадеда.
Финал этой истории был неожиданным - поскольку обе семьи не могли доказать свое право на эту могилу, она не будет принадлежать никому. Мэрия представит такой статус комиссии.
Снег осложнил ситуацию на дорогах Вильнюса (7)
13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше...
В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления (5)
В Вильнюсе , в Науяместисе, была повреждена...
Пуйдокас просит Карбаускиса не трогать его близких (2)
Депутата Миндаугас Пуйдокас, которого исключили из...
Из Лукишкской тюрьмы переводят осужденных на пожизненное заключение (8)
Из Лукишкской тюрьмы-СИЗО переводят осужденных на...
TOP новостей
Учитель посчитал, что час его работы стоит меньше 4 евро (82)
3,70 евро за урок – сколько за замену получает литовский...
Снег осложнил ситуацию на дорогах Вильнюса (7)
13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше...
Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом" (28)
В связи с предстоящим выходом Великобритании из...
В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления (5)
В Вильнюсе , в Науяместисе, была повреждена...
Задержана рекордная в истории Литвы контрабанда наркотиков оценили в 20 млн. евро (59)
В ходе специальной и секретной операции была задержана...