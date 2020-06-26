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18 июня Департамент полиции Литвы сообщил, что в деревне Шейминишкеляй, Аникщяйский район, в уличном туалете было обнаружено тело младенца. Полиция начала расследование по факту убийства, а портал Panskliautas.lt сообщил, что эта история может быть еще более печальной.
История найденного в уличном туалете младенца вызывает много вопросов
© DELFI / Andrius Ufartas

Утенская полиция информировала, что сообщение поступило в 5 ч. утра, когда мужчина в уличном туалете у подруги обнаружил мертвого младенца.

Приехала полиция, обнаружила тело младенца неясного пола с пуповиной. Роженицу увезли в больницу. По предварительным данным, ей около 20 лет. Ни молодая женщина, ни вызвавший полицию мужчина в поле зрения полиции ранее не попадали.

Пресс-секретарь Утенской полиции Виолета Гинайтене сказала Delfi, что роженица находится в тяжелом состоянии, поэтому опросить ее пока не удалось.

Пресс-секретарь Паневежской окружной прокуратуры Раса Стунджене также пока не могла ничего сказать об этом деле и просила проявить терпение. Роженица все еще находится в тяжелом состоянии.

Портал Panskliautas.lt сообщил, что это несчастье может стать свидетельством трагедии в жизни молодой пары, поскольку в лучшем случае у женщины случился выкидыш. Молодого человека, который вызвал полицию, в тот же день задержали, а это может быть свидетельством того, что пара намеренно хотела избавиться от младенца.

Вероятно, молодой человек уже раньше знал о преступлении, но сообщил о нем в полицию позже.

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