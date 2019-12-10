Жуткая весть о том, что в квартире было обнаружено тело младенца, появилась в воскресенье. Близкие пары не могли с ней связаться и нашли ключ от квартиры в почтовом ящике. Как выяснилось, сожители оставили дома тело младенца и уехали на поиски работы. Фермеры Кельмесского района приняли их на работу, однако, узнав, что их ищут, выдали сожителям полиции.

"Я просил взять женщину под арест на 10 дней, а ее сожителя – на месяц. Мужчину подозревают в убийстве, женщине предъявлены те же обвинения", – сказал прокурор Арунас Саунорюс.

Адвокат женщины Вацловас Рушкис сказал, что она рассказала об убийстве. Якобы она убежала и не вызвала никого на помощь; все произошло 30 ноября, супруги были пьяны.

"Она не сообщила в полицию, потому что испугалась, сказала, что пережила стресс, второй момент, они были пьяны. Работу искали, потому что хотели уехать из Клайпеды. Она ничего не сделала. Сожитель стал трясти младенца, потом дал соску и накрыл, потому что малышка плакала", – сказал Рушкис.

Суд удовлетворил просьбу прокурора, женщина взята под стражу на 10 дней.

Мать подозревают в том, что она оставила младенца без присмотра, чтобы избавиться от него. За это ей грозят общественные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Мужчину подозревают в убийстве. Максимальное наказание за такое преступление - пожизненное тюремное заключение. DELFI напоминает, что во время первичного осмотра на теле следов насилия не обнаружили. Младенец родился больным и нуждался в присмотре врачей.

По словам начальника полиции Клайпедского округа Альфонсаса Мотузаса, женщину 1989 г.р. и мужчину 1987 г.р. задержали в воскресенье. Их закрыли в КПЗ.

Женщина родила еще троих детей, но их не воспитывает. Полицейские сказали, что матери не хватает социальных навыков, ее право на других детей (2012, 2016, 2010 г.р.) ограничено. Всех детей женщина родила от разных мужчин. До сих пор неясно, кто отец покойной девочки.

Сейчас ждут выводы судмедэкспертов о причине смерти младенца, также собирают информацию о состоянии здоровья матери и ребенка во время беременности и после родов.

Люди, которые ремонтируют соседнюю квартиру рассказали, что всегда видели женщину нетрезвой, а с ней в квартиру ходили разные мужчины, часто не по одному.

Сожителей навещали социальные работники. В октябре семья попала в поле зрения специалистов по правам детей, когда ушла из больницы, несмотря на то, что младенец нуждался в присмотре врачей.