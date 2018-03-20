Журналист INFO TV Инга Ларионовайте сказала DELFI, что прокуратуре передадут всю необходимую информацию, за исключением личных данных девушки.

По ее словам, журналисты все еще общаются с девушками, которые, вероятно, сталкивались с неподобающим поведением депутата.

Между тем журналист Индре Макарайтите заверила, что девушка, которая рассказала о неподобающем поведении политика, такая не одна.

"Не всем хватает смелости после такого поведения политика, которое отличается от его слов и меняется каждый день, после того как эта история была предана огласке, и после бурной реакции части общества, рассказывать о своем неприятном опыте. Но люди становятся смелее и свободнее, женщины больше рассказывают", – сказал он.

Макарайтите сравнила поведение Маяускаса с поведением уже бывшего депутата Кястутиса Пукаса. DELFI напоминает, что его также обвинили в сексуальных домогательствах.

"Реакция Маяускаса такая же, как у Пукаса. Тот тоже обвинял Info dienа в клевете. Пукаса в парламенте сейчас нет", – напомнила журналист.

В свою очередь журналист INFO TV Рута Юкнявичюте рассказала о подробностях своего знакомства с девушкой, которая рассказала историю с Маяускасом. Она заметила, что девушка осмелилась рассказать эту историю через месяц после начала общения с журналисткой, что ей было сложно об этом говорить.

По словам Юкнявичюте, девушка не сразу решилась рассказать об этом перед камерой.

Журналист заметила, что общалась и со знакомыми девушки, с людьми, к которым девушка убежала из квартиры Маяускаса. Они подтвердили эту историю.

"Есть и другие девушки, которые бывали в этой квартире. Но это – их дело, почему они хотят или не хотят рассказывать, не надо спешить. Есть разные истории. Не хочу утверждать, что во всех случаях это бывали сексуальные домогательства. Может, иногда девушки оставались добровольно.

Но хочу сказать, что есть источники, которые подтверждают систематическое подобное поведение Маяускаса. К примеру, правда то, что он проводил время в баре с молодежью, что иногда посиделки завершались у него в квартире, пили алкоголь. Это не грех, все были совершеннолетними, но эти вечеринки завершались и в узком кругу. Есть люди, которые могут это подтвердить", – сказала журналистка.