В декларации интересов, представленной Ландсбергисом Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ), указано, что 16 мая 2018 года он приобрел у инвестиционного фонда SEB Modern Growth Fund ценные бумаги на сумму 750 000 евро.

Заметив это, депутат Агне Ширинскене обратилась в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) и Службу расследования финансовых преступлений (СРФП), с просьбой выяснить, не является ли эта покупка случаем незаконного обогащения. ГКСЭ расследует историю с незадекларированными акциями Ландсбергиса.

Сеть частных детских садов Vaikystės sodas Ландсбергене открыла в 2011 году. По данным Центра регистров, Ландсбергене является единственным акционером компании. Vaikystės sodas прибыльно работала уже уже в первый год. Отчет за 2011 г. показал, что чистая прибыль компании - 50 696 евро. Такой же была и нераспределенная прибыль.

С 2011 по 2017 год продажи Vaikystės sodаs росли. В первый год они составили 280 000 евро, а в 2017 г. - 4,6 млн. евро. По подсчетам DELFI, средний рост годовых продаж составил 171%.

За 7 лет число работников сети увеличилось с 2 до 257. В отчете 2017 г. сказано, что чистая прибыль Vaikystės sodаs в 2017 г. составляла 561 000 евро, нераспределенная прибыль составила 1,7 млн. евро.

На сайте Vaikystės sodаs сказано, что компания действует в 4 городах Литвы. В Вильнюсе 13 детских садов, в Каунасе – два, в калйпеде и Паневежисе - по 1.

В 2013 году была учреждена частная школа Ландсбергене, она также показала хороший финансовый результат.

В первый год школа работала убыточно (-390 000 евро), но потом рост доходов стал впечатляющим, и со второго года начала накапливаться нераспределенная прибыль. По подсчетам DELFI, средний рост доходов в 2013–2017 гг. в школе составил 229,3%.

В финансовом отчете Школы королевы Морты за 2017 г. указано, что чистая прибыль за тот год составила 657 000 евро. За 5 лет нераспределенная прибыль составила почти 1,5 млн. евро.

Число работников школы с 2013 по 2017 г. выросло с 15 до 124. У школы есть свои филиалы в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Ландсбергене сказала DELFI, что Vaikystės sodas выплачивал дивиденды в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г., а школа в 2017 и 2018 г.

"Однако до этого часть прибыли не распределялась, а в 2018 г., при распределении заработанной в 2017 г. прибыли распределяли и накопленную ранее прибыль", – сказала она.

Ландсбергене пояснила, что по закону, полученные ею дивиденды - совместная собственность ее и ее супруга.

"Это касается и ценных бумаг, несмотря на то, что они куплены на имя Габриэлюса, это наша совместная собственность, их покупали, приняв совместное решение", – сказала она.

По данным "Содры", 16 августа 2018 г. в компании Vaikystės sodas было 263 работника, а в Школе королевы Морты – 116. По данным за июнь, зарплаты в детском саду были ниже, чем в школе.

К примеру, за полный месяц работники Vaikystės sodas в среднем получали 724,46 евро "на бумаге" (примерно 583 евро "на руки"), а школы - 1021,19 евро "на бумаге" (787 евро "на руки").

По словам Ландсбергене, если сравнивать данные сайта atvira.sodra.lt, то Школа королевы Морты находится в числе 5% школ с самыми высокими средними зарплатами.

"В Vaikystės sodas средние зарплаты также намного выше, если сравнивать с другими компаниями, предоставляющими такие же услуги. Поскольку доступны только средние данные о зарплатах, ситуацию нельзя конкретизировать, в наших компаниях работают почти 400 человек, одни весь день, другие на полставки, другие несколько часов,одни - квалифицированные работники, другие - помощники", – сказала DELFI Ландсбергене.

На вопрос, как за такое короткое время ей удалось развить такой успешный бизнес, Ландсбергене ответила:

"Меня часто спрашивают, как я все успеваю – и большая семья, и бизнес, и научная деятельность, и общественная. Я отвечаю: делаю, когда делаешь, все делается. так и с бизнесом – упорство, знания, смелость, очень много дает профессиональная команда.

Мой бизнес не только успешный, но и прозрачный и социально ответственный. Только в прошлом году детские сады и школы выделили 335 000 евро, чтобы у нас могли учиться дети, которые мотивировано добиваются образования, но у их родителей нет денег на частные учебные заведения".