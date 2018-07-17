История дома в Каунасе: стены напоминают о повседневности, которая обернулась трагедией

В воскресенье проект художника Витяниса Якаса "Горящие камни" был представлен у памятника, отмечающего место ворот в Каунасское гетто 1941-1944 гг. Собравшиеся вспоминали историю этого места. На мероприятие прибыл и посол Израиля Амир Маймон.

"В этом районе жило около 40 000 евреев – детей, женщин и мужчин. Каждому из них выделили жилплощадь не больше 3 кв. м. Территорию обнесли колючей проволокой. Люди днем и ночью находились в страхе, что за ними придут и уведут на смерть, поэтому дома казались небезопасными. Но несмотря на это, здесь протекала жизнь – это было запрещено, но здесь появлялись на свет дети, люди праздновали шаббат. Нужно вспомнить и о том, что было хорошее, но не забывать и о трудностях, с которыми люди столкнулись. Но сегодня еврейский народ будет жить в светлых красках этого здания", – сказал посол.

Заброшенное здание на перекрестке ул. А.Крищюкайтиса и Арёгалос, в котором прежде действовала немецкая комендатура, стоит за вышеупомянутым обелиском, и нередко затмевает его. Прежде мрачный фасад здания сейчас издали светится и днем и ночью. Это напоминание о продолжении связи Каунаса с еврейским народом.

"Это мое творение оценивают противоречиво: одни позитивно, других оно шокирует, они говорят, что цвета слишком яркие, а ведь это место напоминает о Холокосте. Однако, когда я работал, старался осмыслить и то хорошее, что здесь происходило, ведь евреи много сделали для культурной и экономической жизни. Поэтому краски – светлые", – сказал журналисту Kas vyksta Kaune Якас.

"Сейчас живших здесь евреев уже нет, их убили, но светлые тона, как свидетели жизни, которая когда-то здесь протекала. Ведь в Каунасском гетто детей тайно обучали ивриту, был создан даже свой оркестр. В конце июля в Израиле состоится концерт, на котором представят восстановленные произведения, которые исполняли в Каунасском гетто", – сказала художник из Каунаса и посол "Каунас 2022" Белла Ширин.

По словам Якаса, осколки стекла, которыми украшены стены дома, символ разбитых жизней. Такую идею, по словам художника, продиктовало подножие памятника, отмечающего место ворот гетто, поэтому художник решил повторить этот мотив в стенах здания.

"Интересно взглянуть на здание днем, вечером, ночью, когда мимо проезжают автомобили. Дом сверкает, как бриллиант. Правда, он великолепен в любое время. На нем скажется и смена времени года. Здание постоянно будет меняться. Я бы хотел, чтобы люди, видя его, вспоминали, что из-за трагедии Каунас лишился культурного, исторического наследия еврейского народа. Я слышал, что даже сами евреи, пока здание было серым, не знали, где находится памятник, указывающий на место ворот гетто", – сказал Якас.

В создании этого проекта участвовали члены общины Kiemo galerija: Юстас Иванаускас, Сауле Юзяленене и др.