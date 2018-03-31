На ее призыв откликнулась цыганка Эрика (имя изменено), которая решилась рассказать о своей жизни.

Женщина, которая за свою жизнь пережила ряд суровых ударов, полна оптимизма и постоянно стремится не утратить его, хотя признает: «Иногда я сержусь на нетерпимых людей, расистов, потому что именно поэтому я стыжусь, прячусь, а это значит, что я не могу быть такой, какая я на самом деле».

Когда Эрика вспоминает о своем детстве, то ее обуревает волна грусти и негодования.

"Мое детство ... наверное, я хотел бы вычеркнуть его из своей жизни. Сейчас мне 30 лет, и я всегда говорю, что со своими чувствую себя чужой, а с чужими - своей. Так бы я описала себя", - говорит Эрика.

Первоначально, до девяти лет, она росла с матерью, цыганкой и литовским папой.

"Я по-цыгански вообще не говорила, пока был жив мой отец, но вскоре после смерти моего отца появился отчим и я выучила цыганский язык. Мы переехали в табор. Мне нужно было выучить язык, потому что я ничего не понимала... Когда мне было 14 лет, я сбежала в свой родной Паневежис. Пожаловалась учителям, социальным работникам в школе, что моя мать и отчим хотят продать меня за золото, потому что, да, так все и происходит. Девочек в таборе калечат и ментально, и духовно - для меня это действительно неприемлемо, когда их, совсем еще юных, отдают замуж за значительно более старших мужчин. Я думаю, что нужно вмешательство государственных служащих, необходимо принять меры", -уверена Эрика.

С нетолерантным отношением к себе она столкнулась очень рано, и сталкивается до сих пор.

"Я изо всех сил пытаюсь скрыть свою национальность, может быть, я не совсем похожа на цыганку, но все же я выгляжу совсем иначе. Я всю жизнь лгу, что я молдаванка. Одни верят, другие - нет", - говорит цыганка.

"Я хочу показать, что не все цыгане из табора. Не все, как нас описывают: убийцы, мусор и т. д. Когда дело доходит до разговоров о ромах, литовцам я всегда говорю, что есть две стороны. Например, у цыган нет романов на одну ночь, что приемлемо в европейской культуре. И мы не бросаем своих детей в колодцы.

Опять же, давайте посмотрим на статистику: сколько цыган приговорены к убийству, а сколько литовцев. Кто-то говорит, что цыгане продают наркотики? Но где они получают наркотики? У цыган без литовцев не будет средств для их создания. Но самое главное - я не такая и не надо всех мести под одну гребенку", - поделилась своими переживаниями Эрика.