"По последним данным, когда полиция нашла роженицу, мы с ней связались, говорили об обстоятельствах, ее планах, ситуации. На сегодняшний день женщина согласна, чтобы служба обратилась в суд и забрала ребенка, мы этим и займемся. Помощь предоставлена и женщине. У нее будет три месяца на принятие решения – что делать с младенцем", – сказала собеседница.

На вопрос о других членах семьи, Скуодене ответить не могла.

"Об этом я не могу говорить, но сейчас есть только мать, которая свое мнение высказала. Пока мы говорим с матерью, она с помощью специалистов примет решение", – сказала собеседница.

"Мать, наверное, сейчас очень обеспокоена, пока был лишь первый разговор с ней. Эти решения могут быть обусловлены разными факторами – экономическими, психологическими, связанными с семьей; мы будем предоставлять помощь и дальше – как психолога, так и социального центра, а окончательное решение примет сама женщина", – сказала Скуодене.

Напомним, что мать найденного в понедельник ребенка была найдена в среду.

"Благодаря помощи общества и интенсивным действиям полиции личность женщины установлена. Это жительница (1988 г.р.) Паневежиса, ее передали в руки врачей", – сообщает полиция.

"Наверное, она родила где-то во дворе и принесла сюда. Мне так показалось. Руки у нее были в крови. Когда я ее увидела, я забежала за угол, поскольку мне стал кричать юноша "иди сюда", а я убежала", – рассказала журналистам LNK женщина, которая видела около дома странную пару.

Примерно через 1,5 часа в подъезде дома на втором этаже был обнаружен завернутый в плед младенец.

Представитель полиции Рамунас Матонис в передаче рассказал о статистике преступлений. Правда, нет данных о том, что в это время участились преступления в отношении детей.

"Если взять статистику за 5 месяцев этого года, то наоборот – пострадало меньше несовершеннолетних; за 5 месяцев пострадали 806 несовершеннолетних, а в прошлом году – 1000, на 24% больше. Если говорить о популярнейшей статье УК, связанной с преступлениями в ближайшем окружении, то в прошлом году их было 538, в этом – 442. По статистике, пострадавших несовершеннолетних стало меньше", – сказал Матонис.