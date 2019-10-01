Суд указал, что такое наказание назначено, поскольку девочка сама изъявила желание общаться и вступить в половую связь. Несмотря на то, что после этого психическое состояние девочки ухудшилось, она начала наносить себе раны, и попала в психиатрическую клинику, у суда не хватило данных, чтобы расценить это как последствие совершенного преступления.

Центр по борьбе с торговлей людьми и их использованием отметил, что в ходе рассмотрения этого дела жертве не была назначена психиатрическая экспертиза, ведь она могла показать, насколько девочка могла противиться влиянию взрослых. Прокурор Юрате Поцене сказала DELFI, что в деле было собрано достаточно данных, поэтому дополнительные экспертизы не были нужны. Она отметила, что прокурорам и суду хватило данных о состоянии девочки из ее истории болезни и характеристик, выданных в детском доме, где она раньше жила.

Однако специалисты отмечают, что в случае, когда речь идет о недееспособном человеке, очень важно, чтобы с ним общались психологи или психиатры, ведь такие люди очень уязвимы, их легче убедить и чем-то привлечь, они не всегда могут понять намерения других людей.

В постановлении суда сказано, что обвиняемые вступили в половую связь с лицом младше 16 лет. Они были осуждены по 1 ч. 151 ст. УК. Максимальное наказание по этой статье за секс с лицом младше 16 лет - лишение свободы на срок до 5 лет.

Осужденный 29-летний О.Р. свою вину признал. Ранее этот человек уже был судим за нанесение физической боли и незначительного ущерба здоровью.

Мужчина сказал, что до этого встречался с девочкой несколько раз, пил чай. Он заметил, что девочка ему нравилась, а она сказала, что он ей тоже нравится. Мужчину, у которого есть 4 детей, не остановил тот факт, что девочке всего 14 лет, он об этом знал.

Мужчина сказал, что предложил девочке заняться сексом, когда она пришла к нему домой после "какого-то спектакля". Он сказал, что она не сказала, что против.

В суде озвучили и показания девочки, которая живет у опекуна. Девочка сказала, что была с мамой (так она называет опекуна) на концерте, когда О.Р. стал писать ей сообщения и приглашал встретиться. Девочка солгала опекуну, сказав, что идет в магазин. Она рассказала, что О.Р. спрашивал, сколько ей лет, она ему ответила: 14.

Он девочке не сказал, сколько ему лет, сказал лишь, что немногим больше.

Девочка рассказала, что они погуляли по городу, а потом пошли домой к О.Р.Он завел ее в спальню и сел на кровать, пригласив сесть и ее. Потом выключил свет и лег на кровать. Он предложил девочке снять ботинки и лечь рядом. Девочка подчинилась ему. На вопрос, не боится ли она, девочка молчала, но когда он стал ее раздевать, сказала, что боится.

Девочка рассказала, что во время акта ей было неприятно и больно. Она сказала судье, что это был ее первый сексуальный опыт. "Все закончилось, когда О.Р. кто-то позвонил. Он оделся сам и велел мне одеться. Когда я спросила, что это было, он сказал, что это произошло случайно", – рассказала судье девочка.

Специалист по правам ребенка рассказала, что в беседе с ней девочка рассказала о сексе и назвала имя мужчины. Она сказала, что ей "не понравилось, она была напугана, поэтому мужчина мог делать, что хотел, что мужчина просил не рассказывать об этом".

Специалист поняла, что секс был не по желанию девочки, поэтому обратилась в полицию. Специалист отметила, что девочка в силу недееспособности легко поддается чужому влиянию, доверяет людям.

Пострадавшая рассказала судье, что у нее был секс и с ее 25-летним братом М.Ц. Осужденный сначала не признал свою вину, но потом в суде сознался.

М.Ц. также знал, что его сестре всего 14 лет. Он рассказал, что встретился с ней в том городе, где она живет. Ин был с другом. Они втроем гуляли, потом пошли под мост и там он подумал, что "надо заняться любовью с сестрой".

"Он сказал ей: "хочу любви". Девочка поняла, чего ему надо и сказала, что тоже хочет. Он также сказал ей, что не хочет из-за этого проблем, поэтому об этом никто не должен знать. Там под мостом они и занимались сексом" (...), – сказано в деле.

М.Ц. знал, что О.Р, изнасиловал его сестру. М.Ц. вступил в половой контакт с сестрой в присутствии своего друга. Молодой человек, который свидетельствовал в суде, сказал, что за актом не наблюдал, когда понял к чему все идет, он ушел на заправку.

Глава Центра по борьбе с торговлей людьми и их использованием Кристина Мишинене оценивает эту историю как историю насилия и поражается тому, что жертве не назначили психиатрическую экспертизу.

"По закону состояние недееспособного подростка не расценивается как беспомощное, но мы не понимаем, почему не была назначена экспертиза, результат которой мог объяснить суду возможности этой девочки отказать взрослому в просьбе вступить в связь", – удивлялась Мишинене.



Детский и подростковый психиатр Линас Слишнис также был удивлен тем, что недееспособному подростку-жертве не была назначена экспертиза. Он сказал, что обычно такие дела в Литве оставляют на откуп родителей, но на самом деле этим должно заниматься государство.

"Об этом должно заботиться государство, а у нас видимо, если есть недееспособность, тут же – родители, которые не обладают силой и властью, у которых нет юридических аргументов, тут и появляется проблема, могут воспользоваться и доказывать, что она сама хотела", – сказал психиатр.

Он отметил, что сексуальность у недееспособных подростков ярче выражена, поскольку они не умеют это контролировать, но в данном случае нельзя применять аргумент "сама хотела".

"У меня возникает вопрос – что значит "сама хотела". 14 лет, недееспособность, естественно, они все обладают этой сексуальностью, либидо сохраняется. (...) Умственная отсталость не всегда затмевает инстинкты, тягу к сексу.

В некоторых случаях все бывает наоборот – эти инстинкты бывают ярко выражены,поскольку у них нет логического мышления и способности справиться с половым влечением. Они этого не умеют делать", – сказал Слушнис.