Военные историки ищут в столице Литвы, на Антакальнисском кладбище могилы борцов за независимость страны 1918-1920 гг.
© DELFI / Tomas Vinickas

Исторические исследования проводит отдел военной истории Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса, об этом BNS информировало Минобороны.

"На первом этапе исследований физически проверили место возможного захоронения – кладбище. Также ознакомились со всеми известными публичными источниками (межвоенная пресса, публичные высказывания и т.д.), чтобы собрать как можно больше информации о местах гибели и захоронения участников борьбы за независимость", - информировало BNS министерство.

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По данным представителей МО, сейчас исследования продолжаются, собирают и анализируют информацию, поэтому невозможно указать, когда исследование будет законченно.

16 февраля 1918 года Литва восстановила независимость и утвердила ее в боях с большевиками, бермонтовцами и Польшей.

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