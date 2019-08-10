"Современная Литва остается уникальной, наверное, во всей Европе, поскольку в ее столице нет должной оценки первого президента и памятника неизвестному солдату, у которого могли бы отдать дань памяти президенты других стран. Эта два связанных между собой момента, которые свидетельствовали бы всему миру о том, что это есть и будет наша столица", – сказал Каспаравичюс.

По словам историка, Сметона - одна из самых важных политических фигур первой половины прошлого века, без которой скорее всего не возможно было бы представить восстановление независимости в 1990 году.

"Вне всякого сомнения - это одна из самых выдающихся политических фигур первой половины XX века в Литве. Это человек, который формировал политический литовский народ, он много сделал для создания политической философии и для совершенствования литовского языка", – сказал историк.

Каспаравичюс сказал что до сих пор не изжито формированное в советское время отношение к Сметоне.

"Эти политические штампы, политические пятна, которыми запятнали Сметону в советской историографии до самого 1988 года, это не осталось без последствий, впиталось в сознание большой части общества", – сказал историк.

По его мнению, общество постепенно созревает, поэтому оценка политической деятельности Сметоны стала более сбалансированной и зрелой.

"Сегодня мы приближаемся к определенной договоренности о том, что это заслуженная и очень значимая личность. Практически современную государственность нельзя осознать без политической деятельности Сметоны", – заметил Каспаравичюс.

Память первого президента Антанаса Сметоны должна быть увековечена в Вильнюсе, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

"В Вильнюсе многое надо увековечить. Как вы знаете, не нашлось места для Погони, не находится для Сметоны, но не могу сказать, что все так плохо, ведь появился памятник Йонасу Басанавичюсу. Я думаю, что это прекрасная инициатива и в день инаугурации я решил остановиться именно там, чтобы в мыслях вспомнить нашего патриарха", – сказал президент.

"Я думаю, что все еще впереди и этих памятных знаков и символов будет намного больше. Это обязательство нашего поколения", – прибавил он.

"Я не ожидал, что будет так много людей. Это показывает, насколько велик интерес к исторической личности, к этому событию, которое мы сегодня празднуем. Для меня как 9-го президента это символическое событие, поскольку Сметона открыл эту галерею и путь государства вперед", – сказал Науседа.

На родине Сметоны, в Ужугирисском поместье, открыт памятник первому президенту Литвы. Второй памятник Сметоне в Литве есть в Каунасе, во дворе исторического президентского дворца. 2019 год парламент Литвы назвал годом Антанаса Сметоны.

Ассоциация "Память нашего народа" в прошлом году обратилась к главам государства с просьбой установить в столице памятник Сметоне, однако никакое решение по этому вопросу не было принято.

Сметона был президентом Литвы в 1919–1920 и 1926–1940 гг. Он погиб в 1944 году во время пожара в его доме в США.

В Литве неоднозначно оценивают его приход к власти путем переворота и отъезд из Литвы перед советской оккупацией.