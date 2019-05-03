Политики, дипломаты, эксперты из Литвы, Польши и Украины, а также представители национальных общин Литвы обсудили различные аспекты "исторического единства" Литвы. Особое внимание участникам семинара, по замыслу его организаторов, следовало уделить проистекающей из опыта "исторического единства" миссии Литвы опекать находящиеся по соседству Украину и Беларусь.

Семинар состоял из двух частей, одна из которых была посвящена обсуждению вызовов прошлого Литвы, а другая - будущего исторического единства.

Модератор семинара, руководитель рабочей группы 3-го мая Сейма Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что семинар нужно посвятить разумению исторического единства, чтобы почувствовать, как оно развивалось на протяжении истории, для того, чтобы иметь возможность с таким историческим опытом воспринять лучше и свою историческую ответственность, смотря в будущее.

"Исторически так сложилось, что мы об истории Литвы больше знаем её литовскую часть и тем самым себя сужаем, обедняем. И это – наши усилия по возвращению настоящей, более широкой и глубокой, концепции о том, что наследие Литвы создавалось не только на литовском языке – в городах были польский, еврейский и латинский языки – и поэтому мы сегодня и пытаемся говорить об этом историческом единстве, как о возможности нам самим шире взглянуть не только на прошлое, но и на настоящее и будущее", – заявил Андрюс Кубилюс.

Один из участников семинара, историк Альвидас Никжентайтис заявил, что, размышляя о Конституции 3-го мая, можно делать определённые выводы о духе и роли идей той Конституции для современности и для будущего. Альвидас Никжентайтис задался вопросом, действительно ли можно Конституцию 3-го мая считать документом исторического единства, исходя из контекста литовских дискуссий, где всё время обсуждалось, "была ли та конституция плохой, или лишь немного плохой, уничтожили ли они независимость Литвы, или совершили что-то иное".

"Была ли Конституция 3-го мая документом исторического единства? В широком смысле - да. В этом случае надо размышлять не только о Конституции 3-го мая, но и также об акте Взаимной гарантии обоих народов", – отметил историк.

Альвидас Никжентайтис подчеркнул, что в конце XVIII столетия на территории будущей Речи Посполитой существовали две нации: литовский политическая нация и польская политическая нация. Конституция 3-го мая была документом определённого исторического единства между этими двумя нациями, и это историческое единство выяснилось именно в этой форме компромисса.

"В конце XVIII столетия всем было, понятное дело, нужно спасать государство. И когда этот вопрос возник, литовской стороне было нужно, слишком долго не размышляя, решить: поддержать конституцию или нет. Подписали её сразу. На территории ВКЛ поддержка этой конституции была большей, чем в Польском королевстве. А польские политические представители сделали ещё одну скидку для литовской политической нации в форме взаимной гарантии", – отметил историк.

Подчеркнув несомненную важность принятия Конституции 3-го мая, Альвидас Никжентайтис отметил, что практической пользы для жителей Речи Посполитой документ не принёс: через два года после подписания Конституции произошёл Второй, а еще через два – и Третий разделы территорий государства между Российской Империей, Австрией и Пруссией.

"У литовцев и поляков есть странная особенность: они отмечают события, которые обещали много, но в реальности ничего не дали. Известно, что вскоре после принятия Конституции литовско-польское государство пало. Однако Конституция 3-го Мая в литовском менталитете является определённым достижением. Для меня же как для историка важен не сам акт Конституции, а определённые идеи, зафиксированные в этом акте. И прежде всего они ясно диктуют, что нам надо делать, чтобы сохранить существование государства. Это общественное интегрирование, при котором интегрируются различные общественные группы. В изменившихся условиях XX и XXI века мы должны говорить и о региональном сотрудничестве, о своеобразном intermarium в европейском регионе, однако это intermarium ни в коем случае не должно изменить Европейский Союз", – подчеркнул историк.

Свою речь Альвидас Никжентайтис завершил словами Ежи Гедройца:

"Ежи Гедройц, ученик Юзефа Пилсудского, заявил, что Польша, а то же самое можно сказать и о Литве, никогда не будет свободной, если рядом не будет свободных Литвы, Украины, Беларуси".