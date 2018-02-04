Флаг Литвы тогда действительно был поднят выше всех других. "Это, по моему мнению, чудо в истории Литвы", - подчеркнул он в ходе конференции "Идея для Литвы", сообщает ЛРТ.

Он выделил три периода в истории страны, когда, говоря его словами, имели место три самых крупных "чуда".

Времена Витовта Великого

Своий исторический обзор он начал со времен Витовта Великого, сравнив соотношение каменных замков в Великом княжестве Литовском и у соседей.

"Некоторые говорят, что дерево лучше. Дерево лучше для финской бани. Для войны дерево в два раза хуже", - подчеркнул историк.

В ту пору в ВКЛ было 16 замков из камня, у немецкого Ордена - 160. Обычный замок немецких рыцарей занимал 72 000 куб. метров, а у литовцев, к примеру, Тракайский замок - 34 000 куб. метров. Таким образом в ВКЛ было не только в 10 раз меньше замков, они были еще и, по крайней мере, в два раза меньше.

Как отметил историк, у одного из таких, оставшихся до нашего времени замков Ордена, при встрече с делегацией литовцев ему задали вопрос: как литовцы смогли устоять, уже не говоря о победе в Грюнвальдской битве.

"В конце правления Витовта, в 1430 году, в Литве уже была тяжелая конница, были школы, индустрия письма (канцелярия княза писала, кроме литовского, на пяти языках), были города - постепенно формировалось то, что мы называем рыцарским хозяйством", - рассказывал Бумблаускас и назвал этот период прорывом, который позволил позже одержать победу на поле Грюнвальда.

Национальное возврождение и расцвет в межвоенный период

Вторым "чудом" в истории Литвы историк назвал литовское национальное возрождение в конце XIX - начале XX столетия и последующий расцвет между войнами.

"Они (деятели возрождения - DELFI) принесли революцию, которая совершила чудо. Они вели Литву по ясному пути", - говорил Бумблаускас.

В качестве доказательства распространения идеи литуанизма он продемонстрировал карту результатов выборов, на которой Вильнюсский край порядком выделялся среди остальной, словами историка, Литвы Яблонскиса (Йонас Яблонскис - литовский языковед, текстолог, переводчик; «отец» литовского литературного языка). И эта Литва не голосовала за польские партии, который Вильнюсский край поддерживал очень активно.

Крупнейшим достижением той поры он назвал формирование в 1927 году системы образования Литвы с обязательныым средним образованием, сообщает ЛРТ.

"Впервые литовский язык стал основным языком Литвы и литовцы в принципе стали грамотным народом", - подчеркнул историк.

По его словам, в те времена был расцвет архитектуры, экспорта - Литва стала пятой страной Европы по экспорту масла, а по производству конфет обогнала Америку. Особое место в межвоенное время заняла незаслуженно забытая авиация.

"Мы еще обычно знаем Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса. Однако как-то мало говорим об Антанас Густайтисе и его самолете ANBO (Antanas nori būti ore - дословный перевод: Антанас хочет быть в воздухе), его экспедиции, в ходе которой его самолет облетел 12 европейских столиц", - рассказал Бумблаускас.

Достижением межвоенного периода литовской истории он назвал и достижения литовских баскетболистов, а также имидж женщин, которые настолько изменились, что было трудно их отличить от француженок.

Крушение СССР

Начало "чуда" новейшей истории Литвы, по словам историка, пришлось на 1988 год. "В первый раз Литва стала фактом мировой истории. Ни во времена Витовта, ни во времена Антанаса Сметоны она таковой не была, такой стала лишь новая Литва. Поскольку обе палаты Конгресса США признали, что Акт 11-го марта разрушил Советский союз", - уверял Бумблаускас.

В качестве последующих достижений Литвы, которым таким образом был продолжен путь, он назвал вступление в ЕС и НАТО.

"Ведь это чудо, что появившийся на евро Витис значит то же самое и на Канарах, и на Тенерифе. Иначе Витис никогда бы туда не доскакал", - заключил историк.

В нынешний период, по его словам, литовский флаг, который раньше тайно хранили, поднялся не только над флагом США, но над флагом бывшего оккупанта - России. Это, говорил он, произошло в 2013 году на ЧМ по плаванию в Барселоне. Тогда Рута Мейлутите опередила американку Джессику Харди и россиянку Юлию Ефимову.

По словам Бумблаускаса, такого рода прорывы в обществе возможны лишь благодаря всем "чудесам" в общем.