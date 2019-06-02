"Ночью в больнице происходят 2 из 3 нежелательных случаев. Самые опасные для пациентов часы ночной работы – с полуночи до 6 ч. утра, особенно в 2–4 ч.", – сказал главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис.

Можно услышать разные мифы, связанные с ночной работой врачей. Например, будто бы врачи и медсестры, которые дежурят в ночное время, особенно в районных больницах, приходят на работу, чтобы поспать, между ними наблюдаются различные любовные интрижки, ночные операции, процедуры и осмотры проводят несерьезно, поскольку нет контроля. Есть те, кто считает, что ночью компетентность неважна, поэтому якобы дежурят не самые сильные врачи, или что ночную смену дают тем, кто проштрафился.

По словам Янушониса, все это – неправда. "Ночью в больницы привозят около 70% "экстренных" пациентов, а работают только 6% врачей, поэтому спать или заниматься чем-то посторонним, им некогда. В Литве ночью на одну медсестру приходится около 20 пациентов, но у нас ситуация не такая, как в Великобритании, где одна медсестра ночью отвечает за 65–70 пациентов", – сказал врач.

Однако он признает, что врачей работает немного, поэтому всех быстро обслужить не могут, кроме того, ночью не используют сложные технологии, поэтому возможны ошибки.

Несколько лет назад профессор провел исследование, опросил 400 врачей из 6 литовских больниц, которые работают по ночам. Многие из них сказали, что ночью работа не легче, чем днем, поэтому должны работать не менее, а иногда даже более компетентные врачи. Так считают 40% врачей и 25% медсестер. Профессор заверил, что в праздники стараются ставить на дежурства самых компетентных врачей, поскольку в это время бывает больше всего пациентов.

Больше 60% врачей сказали, что ночью они испытывают больше напряжения и стресса. Кроме того, как последствие ночных дежурств, проявляется то, что они выходят из нормального ритма, ночные дежурства плохо сказываются на здоровье и отношения в семье. Исследование показало, что врачи чувствительнее к этим последствиям ночных дежурств, чем медсестры.

Половина врачей считает, что ночные дежурства приводят к ишемической болезни сердца и другим болезням сердца, к раку груди, толстой кишки, диабету, гипертензии, болезням легких и т.д. Другие считают, что причины этих болезней - образ жизни и факторы риска, а не ночная работа, но не исключают, что если долго работать по ночам, то риск некоторых заболеваний возрастает.

Врачи, которые дежурят по ночам, часто сталкиваются с критическими ситуациями, их пациенты чаще умирают – 2/3 пациентов умирает ночью. На врачах лежит большая ответственность – они должны быстро, без консультаций с коллегами, принимать важные решения.

Ночью чаще опасность угрожает и самим врачам. "Например, один раз пациент не выпускал врача из кабинета 4 часа, а однажды медсестру в операционной пациент взял в заложницы", – рассказал Янушонис.

Треть врачей считает, что ночные дежурства - серьезная причина для смены места работы. По словам Янушониса, за границей врачи могут выбирать, хотят ли они работать ночью. В Литве такой возможности нет, но за ночные смены платят на 50% больше.

Если бы в Литве была возможность выбора, то ночью согласились бы работать всего 3,6% врачей и 36% медсестер. Некоторым врачам нравится работать по ночам. Одна из причин - дополнительная плата. Кроме того, ночью они могут сосредоточиться на присмотре за пациентами, меньше внимания уделяют дополнительным функциям. Некоторые утверждают, что ночью переживают меньше стресса, поскольку самостоятельно им легче принимать решения, кроме того, они ценят возможность отдохнуть назавтра, добраться на работу без заторов и т.д.

В большинстве стран мира врачи работают 12–24 ч. а после смены получают выходной. В Литве врачи работают 12 ч., 24 ч. могут работать только дежурные врачи.

Согласно подсчетам, по ночам работают около 5% человек в разных сферах. Установлено, что 19 ч. работы без сна приводит к состоянию как с 0,5 промилле алкоголя в крови, а 24 ч. – как 1 промилле.