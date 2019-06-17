В понедельник, когда там побывала президент Даля Грибаускайте, по коридорам и территории строящейся больницы ещё ходили рабочие. Неопытному человеку, не профессионалу это могло показаться совершенно новым зданием, со старательно окрашенными стенами, куда в данное время ещё не перевезли медицинскую аппаратуру.

Однако то, что показали президенту и кругу журналистов, – это не только красиво оштукатуренные стены и хорошо спланированные помещения. Сопровождавшие гостей профессионалы объясняли, что инженерные решения больницы, которые здесь применялись, например, в специальных помещениях, где могут быть изолированы пациенты, так называемых боксах, позволяют сказать, что эта больница является самой современной инфекционной больницей в странах Балтии.

Посетившая больницу президент Грибаускайте сказала, что это была её и мечта, и обязанность перед жителями Литвы, чтобы таких царских больниц, как на Жверинасе, в Литве не осталось.

"Инфекционная больница, которая сейчас находится на Жверинасе, существует с 1905 года, еще в царское время её строили, мы шутили с бывшим директором, что там, поди, есть и исторические залежи болезней. Когда я там была в январе 2014 года, то, что я увидела, меня шокировало, очень негативно удивило, что с учётом таких сложных заразных болезней демонстрировалась небрежность", – сказала Грибаускайте.

Президент напомнила, что после этого визита она строго поговорила с тогдашним министром здравоохранения.

"Я посчитала, сейчас уже четвертый министр здравоохранения работает, и наконец этой осенью уже первые больные смогут лечиться в очень современной, пока что самый современной в Балтийском регионе, инфекционной больнице, и наших людей должны будут лечить так, как уже давно должны были бы лечить", – сказала Грибаускайте.

Глава государства вспомнила свой предыдущий визит в больницу на Жверинасе.

"Я помню, мы ходили по тем деревянным домикам, что именно у больных заразными болезнями на несколько десятков палат было только три туалета. Я не хочу углубляться в детали, но абсолютно ясно, что были все условия для того, чтобы они не лечились, а наоборот – заражались", – сказала Грибаускайте.

По словам главы государства, вспышки заразных болезней показывают, что политика здравоохранения в Литве продумана не до конца, и недостаточно политической воли для того, что обязательно нужно делать для своих граждан – обеспечить обязательную вакцинацию и лечение болезней.

"Прогулявшись здесь, видишь, насколько растяжима наша система здравоохранения, сколько она потенциально может. Иное дело, как мы её используем. Пример этой больницы вызывает радость, которую мы должны были почувствовать раньше", – сказала Грибаускайте.

Глава государства порадовалась известиям, что продвигается вперед и проект Вильнюсского детского центра развития, которому она также уделяла внимание.

Руководитель клиники Сантарос Феликсас Янкявичюс сказал, что здание инфекционной больницы должно быть сдано до 31 июля, а первые пациенты в новую больницу попадут уже в октябре.