МИД Литвы в пятницу информировал BNS, что в Словении задержан гражданин Литвы, однако не назвал его.
"Исходя из защиты данных, мы можем только подтвердить, что в Словении в пятницу задержан гражданин Литвы, более подробной информации предоставить мы не можем", - сказала представитель МИД Раса Якилайтене.
По неофициальным данным, предприниматель задержан по просьбе России.
На сайте МИД указано, что В. Кучинскас является почетным консулом России в Литве.
Ранее сообщалось, что российский "Альфа-банк" пытается отсудить у В. Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производсту удобрений "Арви НПК".
В. Кучинскас тогда назвал предъявляемые ему в России рбвинения избранной "Альфа-банком" тактикой запугивания.
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