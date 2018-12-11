Янкявичюс отметил, что никто из сотрудников не будет уволен, а заключенных переведут в другие тюрьмы и колонии.

"Да, подтверждаю, что Лукишкский следственный изолятор-тюрьму должны перевести из центра до конца 2019 года", - сказал Янкявичюс.

По его словам, встреча с работниками тюрьмы прошла без проблем.

"Встреча прошла в теплой атмосфере, мы поняли друг друга, и эту новость они приняли без проблем (...) Мы договорились, что тюрьму переведут в конце следующего года", - сказал министр юстиции.

Он заверил, что никто не останется без работы. Также, по его словам, начата реформа системы отбывания наказаний, одна из важнейших задач которой - повышение зарплат работников.

"Я заверил, что никто не будет уволен. Надо отметить и то, что в следующем году будут повышены зарплаты", - сказал Янкявичюс.

Он заметил, что заключенных из Лукишкской тюрьмы переведут в другие тюрьмы и колонии.

По словам Янкявичюса, более подробная информация появится на пресс-конференции в Лукишкском СИЗО-тюрьме 13 декабря.