По данным BNS, А. Палецкис находится под арестом уже более месяца.
Согласно неофициальным данным, А. Палецкис задержан по тому же делу, что и бывший лидер просоветской организации "Единство", гражданин России Валерий Иванов. Он был задержан во вторник.
По данным, которыми располагает агентство BNS, Генпрокуратура и Департамент госбезопасности (ДГБ) расследуют дело о вероятном шпионаже.
Пресс-атташе Генеральной прокуратуры Эляна Мартинонене в среду сказала BNS, что пока не станет комментировать эту информацию.
В прокуратуре в 10.30 состоится пресс-конференция, на которой информацию о деле представят генеральный прокурор Эвалдас Пашилис, глава ДГБ Дарюс Яунишкис и генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.
На вопрос BNS, задержан ли А. Палецкис, его отец, бывший европарламентарий Юстас Паляцкис ответил, что комментировать отказывается.
"Это вопрос не ко мне", - сказал Ю. Палецкис.
Телефон А. Палецкиса сейчас выключен.
Один из бывших переговорщиков о вступлении Литвы в Евросоюз (ЕС) А. Палецкис был членом Сейма в 2004-2007 годах, а в 2007 - 2008 годах занимал должность вице-мэра Вильнюса.
Из Социал-демократической партии политик был исключен из-за противостояния и открытой конфронтации с партийным руководством в 2008 году. Потом он сам создал партию "Фронт", из который вышел в начале этого года.
В 2012 году А. Палецкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики после того, как в 2010 году заявил: "А кто был 13 января у башни (телебашни - BNS)? И, как теперь выясняется, свои стреляли в своих".
С партией "Фронт" А. Палецкис неудачно участвовал в парламентских выборах и 2008 году, и в 2012 году. Ему не удалось получить мандат парламентария и в одномандатных округах.
Первый раз он баллотировался в одномандатном округа Зарасай - Висагинас, а в 2012 году и в 2016 году неудачно баллотировался в округе Науйойи Вильня.
По данным Реестрового центра, в последнее время А. Палецкис работал менеджером общественных учреждений Antakalnio bendruomene и Visuomeniniu projektu centras.
Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший руководитель А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.
Разведка называла СНФ расположенной к России политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.
В позапрошлогоднем отчете говорилось об усилении информационных, разведывательных операций, инструментов "мягкой силы" России. В числе таких инструментов были названы и "усилия по улучшению централизации и координирования пророссийских соотечественников и сочувствующих им групп".
В качестве примера ДГБ привел то, что в горсовет Вильнюса избран член "Фронта" Рафаэль Муксинов, который является лидером поддерживаемого Федеральным агентством Россотрудничество Совета соотечественников в Литве.
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