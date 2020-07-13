Источники: из СРФП ушел глава отдела по превенции отмывания денег, которого застали нетрезвым на работе

СРФП на прошлой неделе сообщила, что один из ее сотрудников был нетрезвым на рабочем месте, поэтому он по собственному желанию ушел с должности. Фамилия и должность сотрудника не упоминались.

Пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте подтвердила, что Плечкайтис ушел с занимаемой должности, но отказалась подтвердить или опровергнуть тот факт, что причина ухода была - пьянство на работе.

По ее словам, ВРИО главы управления стала Юлита Ягла.

"7 июля Плечкайтис работал последний день. Он ушел по собственному желанию", – прибавила Зданаускайте.

Об инциденте, связанном с нетрезвым сотрудником, СРФП в фейсбуке сообщила на прошлой неделе.

"Немедленно были предприняты все необходимые действия – сотрудника проверили, факт нетрезвости зафиксировали, в тот же день его отстранили от работы. (...) Он ушел со службы по собственному желанию, начата служебная проверка, после ее завершения назначат служебное взыскание", – сказано в сообщении.

Плечкайтис возглавлял управление по превенции отмывания денег Службы расследования финансовых преступлений с августа 2018 года. В СРФП он работал с 2002 года.