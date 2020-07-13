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Глава управления по превенции отмывания денег Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Вилюс Плечкайтис в июле ушел с занимаемого поста после того, как его застали нетрезвым на рабочем месте, эту информацию BNS подтвердили информированные источники.
Источники: из СРФП ушел глава отдела по превенции отмывания денег, которого застали нетрезвым на работе
© A.Didžgalvio nuotr.

СРФП на прошлой неделе сообщила, что один из ее сотрудников был нетрезвым на рабочем месте, поэтому он по собственному желанию ушел с должности. Фамилия и должность сотрудника не упоминались.

Пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте подтвердила, что Плечкайтис ушел с занимаемой должности, но отказалась подтвердить или опровергнуть тот факт, что причина ухода была - пьянство на работе.

По ее словам, ВРИО главы управления стала Юлита Ягла.

"7 июля Плечкайтис работал последний день. Он ушел по собственному желанию", – прибавила Зданаускайте.

Об инциденте, связанном с нетрезвым сотрудником, СРФП в фейсбуке сообщила на прошлой неделе.

"Немедленно были предприняты все необходимые действия – сотрудника проверили, факт нетрезвости зафиксировали, в тот же день его отстранили от работы. (...) Он ушел со службы по собственному желанию, начата служебная проверка, после ее завершения назначат служебное взыскание", – сказано в сообщении.

Плечкайтис возглавлял управление по превенции отмывания денег Службы расследования финансовых преступлений с августа 2018 года. В СРФП он работал с 2002 года.

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