Источник заражения 5 из 22 новых случаев коронавируса пока не выяснен

Четыре новых случая коронавируса связаны с очагом в Старом городе Каунаса в баре Adform kiemelis.
По данным НЦОЗ, три новых случая, связанных с Adform kiemelis зафиксированы в Каунасе, а один - в Вильнюсе.
Два заболевших - работники, один охранник и один - клиент, который участвовал в мероприятии 7 августа. Всего с этим очагом связаны 11 случаев.
Еще 9 человек – трое из Паневежского округа по два из Каунасского и Клайпедского округов и по одному из Вильнюсского и Шяуляйского округов - заразились в результате контакта с больными. У всех больных есть симптомы болезни.
Пока эпидемиологи не смогли установить источник заболевания 5 человек: двоих в Каунасском и по одному в Клайпедском, Шяуляйском и Таурагском округах.
Один из этих больных работает в детском санатории Žibutė. Об этом накануне сообщали представители санатория. Этот человек контактировал с 20 детьми, 7 из которых уже находятся дома. Кроме того, были еще 15 детей, которые общались с другими детьми, но с больной медсестрой не контактировали. Всех детей проверяют на коронавирус.
За последние сутки зафиксировали 4 привозных случая коронавируса. Двое больных зафиксированы в Вильнюсском округе, они приехали из Туркменистана. Еще один больной в Вильнюсском округе приехал из Польши.
В Клайпедском округе коронавирус установили у человека, приехавшего из Украины.
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