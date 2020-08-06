Источник: физический запуск БелАЭС состоится завтра

Ранее пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович информировала, что блок подготовлен к физическому запуску – подготовлены технологические системы и необходимое для этого оборудование, проведено их испытание, персонал прошел курсы по загрузке топлива.
В середине июля глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что запуск первого блока БелАЭС надеются начать в начале июля.
БелАЭС построена в 50 км от столицы Литвы На станции будет два блока.
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