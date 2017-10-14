Эти цифры не удивляют преподавателя университета имени М.Рёмериса, адвоката Лауринаса Бекшу, который обращает внимание на обстоятельство, что в нашей стране семье из четырёх человек в итоге приходится выживать всего на 255 евро.

"В Литве, согласно порядку интеграции, если у вас, например, семья из четырех человек, она в первые 6 месяцев получает 510 евро. За эти деньги надо и квартиру снять, заплатить коммунальные выплаты и себя содержать. А на седьмой месяц эта семья из 4 человек остается с 255 евро. О каких еще проблемах мы можем говорить? Какая семья из 4 человек в Литве может прожить всего на 255 евро?", - во время конференции, посвящённой интеграции беженцев задавался вопросом адвокат.

Юрист обращает внимание на то, что согласно международным стандартам, получающие убежище иностранцы должны быть обеспечены минимальными условиями достойного проживания.

Согласно практике литовских судов, минимальная сумма для достойного проживания ребёнка в данный момент составляет 380 евро, а с Нового года составит 400 евро. по словам Л.Бекши, если смотреть с точки зрения права, то согласно требованию о недискриминации, потребности ребенка в Литве, литовцы и иностранцы должны оцениваться одинаково.

"В Норвегии в первые два года социальная интеграция для беженцев считается работой, когда люди получают зарплату и даже идут в отпуск, это еще одно основание, чтобы человек, который находится на интеграции, обладал моральным правом получать заработную плату. С одной стороны, у него есть обязанность уделять всё свое время интеграции, с другой стороны было бы правильно такому человеку выплачивать хотя бы минимальную заработную плату", - считает юрист.

По его данным, в Министерстве социальной защиты и труда в данный момент рассматриваются различные проекты, и есть надежда, что в начале года социальные выплаты для беженцев приблизятся к данной сумме.

"Однако на сегодняшний день, я думаю, мы должны понять, что те люди, которые уезжают из Литвы, не проявляют какую-либо нелояльность или неблагодарность. Это обыкновенная математика", - уверен эксперт.