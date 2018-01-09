В интервью газете Lietuvos zinios А. Урмонас сказал, что окончательную точку в этом процессе должен поставить тот, кто его начал - Cейм.

"Истекли все разумные сроки, больше ничего ценного мы не найдем", - сказал глава комиссии, которая оценивает данные о секретном сотрудничестве лиц со спецслужбами Советского Союза.

Он выразил надежду на то, что в парламенте нынешнего созыва политическая воля для завершения процесса люстрации. А. Урмонас отметил, что в прошлом году напомнил об этом вопросе председателю парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, представителю правящих "аграриев" Витаутасу Бакасу, но пока реакции не получил. "Возможно ждут, что о люстрации забудут, и она исчезнет сама собой?" – рассуждал он.

В. Бакас согласился, что процесс затянулся. "Действительно нужно поставить точку. Постараюсь углубиться, сколько еще времени для люстрации может потребоваться, и какого результата хотят добиться", - пообещал депутат.

После того, как в 2000 году был объявлен срок для добровольного признания о сотрудничестве с тайными службами СССР, признание сделали 1589 человек.

На основании сохранившегося документального материала КГБ предполагается, что в 1940-1991 годах с КГБ Литовской ССР тайно сотрудничало около 118 тысяч человек. До 11 апреля 1990 года могли быть уничтожены личные и служебные досье 36 тысяч 237 агентов, вывезено 8539 таких досье. Сохранившиеся дела об оперативном учете составляют всего 0,62% всего бывшего архива КГБ.

На минувшей неделе Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы завершил публикацию регистрационного журнала архивных дел советского КГБ. Центр отметил, что к этому списку следует относиться критически, поскольку все внесенные в список агенты вербовались, однако не все они хотели сотрудничать с КГБ, по этой причине работа агентов не может оцениваться одинаково.