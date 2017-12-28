Он сомневается в том, что нынешняя схема принесет желаемый результат – снизит теневую экономику.

В интервью DELFI экономист также рассказал о новейших результатах исследования теневой экономики Литвы. Шнейдер скептически настроен по отношению к введенному "Содрой" минимальному взносу и сказал, что увеличенный акциз на алкоголь будет способствовать росту контрабанды.

– Согласно Вашему исследованию, теневая экономика в Литве снизилась с 31,1% ВВП в 2005 г. до 25,8% в 2015 г. Следили ли Вы за дальнейшими изменениями?

– В 2016 и 2017 гг. теневая экономика будет снижаться до 22% и 21% от ВВП.

– Как Вы выводите такие цифры?

– В своих исследованиях я опираюсь на данные о прямом и косвенном налогообложении, показатели Всемирного банка, регулирование, уровень безработицы, возможность работать на себя и рост ВВП.

В Литве в течение некоторого времени экономическое положение улучшалось, а когда люди хорошо зарабатывают официально, нет повода работать "в тени". Литва отличается тем, что у большинства участников "тени" есть официальная работа. К примеру, учитель по вечерам или выходным работает репетитором. Что касается налогов, их бремя в последнее не увеличивалось, наоборот – снизилось. Это еще одна причина снижения "тени".

– В Литве недавно начала действовать чековая лотерея, надеются, что она снизит "тень". Что Вы об этом думаете?

– Я думаю, что такие лотереи действенны лишь тогда, когда победителям возвращают уплаченный НДС. К примеру, заплатил в ТЦ 100 евро, тебе вернут 21 евро.

– В Литве в лотерее участвуют только чеки с рынков и за услуги, а победители получают призы в 200 или 5000 евро, НДС не возвращают. 200 евро каждую неделю могут выиграть 5 человек, а 5000 – один раз в месяц.

– Значит вероятность выигрыша равна 0. Я сомневаюсь, что такая схема подействует. Самое главное, чтобы человек получил уплаченные налоги – так он на практике понимает, что награжден за уплату налогов.

Также в лотерее должны участвовать все чеки, а не только с рынков и за услуги. Наконец, вероятность выигрыша должна быть больше. К примеру, в каждой мэрии каждую неделю по 100 выигрышей.

Тогда через 4-5 недель у каждого был бы сосед, который выиграл в лотерее. Это побудило бы честно платить налоги.