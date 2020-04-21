Исследование воды в Кедайняй: ртути уже нет, но воду пить еще нельзя

"Пришли ответы из лаборатории, образцы из всех скважин хорошие, количество ртути норму не превышает", – сказал мэр Кедайняйского района Валентинас Тамулис.

"Сейчас все хорошо, но мы не можем разрешить жителям пить воду, пока ГПВС не получила результаты своих исследований", – прибавил он.

Мэр сказал, что жителям Кедайняй уже должны раздавать воду – жителям самим не надо заботиться о таре.

"Воду уже должны раздавать около торговых центров. Будут давать по 5 литров", – сказал мэр.

Напомним, что информация о повышенном содержании ртути в питьевой воде в Кедайняй поступила 20 апреля.