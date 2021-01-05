aA
Во время продолжающейся почти год пандемии коронавируса жители Литвы больше всего соскучились по путешествиям, музыкальным и спортивным мероприятиям, а также по встречам с друзьями, показывает исследование, проведенное по заказу банка SEB.
Исследование: во время пандемии жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий
© DELFI

Как показали результаты исследования, 54% респондентов назвали путешествия в числе трех самых недостающих в пандемию вещей. 27% указали, что они соскучились по путешествиям больше всего, это преимущественно жители в возрасте 30-49 лет.

"Больше других по путешествиям скучают вильнюсцы - почти две трети респондентов, жителей столицы, сказали, что отправятся в путешествие, как только появится такая возможность", - сказала на презентации исследования менеджер по розничному банкингу Соната Гутаускайте-Бубнелене.

Статьи по теме:
Глава Минздрава Литвы: если будет поступать такое количество вакцины, в этом году 70% населения привить не удастся  (84)
Эксперты предлагают установить сроки и формы смягчения карантина: что может измениться  (5)

Между тем 47% жителей указали, что соскучились по культурным, музыкальным и спортивным мероприятиям. Это возрастная группа 40-59 лет.

45% опрошенных в числе трех самых недостающих в пандемию вещей назвали живые встречи - по ним скучают люди более старшего возраста и сельские жители.

Довольно большая часть жителей страны (29%) соскучилась по ресторанами и кафе, это преимущественно молодые горожане с высокими доходами.

Компания Norstat по заказу SEB провела исследование в ноябре прошлого года, опросив 1002 жителя страны в возрасте 18-74 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек (4)

В Литве за минувшие сутки диагностированы 1510 новых...

TOP новостей

Премьер Литвы: послабления карантинного режима возможны только при улучшении динамики (36)

Послабления карантинного режима будут обусловлены не...

Глава Минздрава Литвы: если будет поступать такое количество вакцины, в этом году 70% населения привить не удастся (84)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...

Пандемия урезала доходы трети жителей Литвы: у некоторых доходы снизились больше чем на 150 евро (134)

По словам экономистов, несмотря на кризисный год,...

Семейный врач не выдерживает режима работы в условиях карантина: когда видишь реальное положение, становится дурно (2)

Карантин в Литве вносит все больше хаоса во всех...

Глава НЦОЗ: мы сталкиваемся с очень враждебной реакцией общества (8)

Глава Национального центра общественного...