Исследование: во время пандемии жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий

Как показали результаты исследования, 54% респондентов назвали путешествия в числе трех самых недостающих в пандемию вещей. 27% указали, что они соскучились по путешествиям больше всего, это преимущественно жители в возрасте 30-49 лет.

"Больше других по путешествиям скучают вильнюсцы - почти две трети респондентов, жителей столицы, сказали, что отправятся в путешествие, как только появится такая возможность", - сказала на презентации исследования менеджер по розничному банкингу Соната Гутаускайте-Бубнелене.

Между тем 47% жителей указали, что соскучились по культурным, музыкальным и спортивным мероприятиям. Это возрастная группа 40-59 лет.

45% опрошенных в числе трех самых недостающих в пандемию вещей назвали живые встречи - по ним скучают люди более старшего возраста и сельские жители.

Довольно большая часть жителей страны (29%) соскучилась по ресторанами и кафе, это преимущественно молодые горожане с высокими доходами.

Компания Norstat по заказу SEB провела исследование в ноябре прошлого года, опросив 1002 жителя страны в возрасте 18-74 лет.