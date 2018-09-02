По данным исследования Литовского центра геноцида и сопротивления, Литва в первое послевоенное десятилетие советской оккупации была финансовым донором СССР, а не иждивенкой. Эксперт, которая занималась исследованием, сказала, что исследование не завершено из-за нехватки финансирования. До сих пор ей зарплату платил Литовский центр геноцида и сопротивления. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что если центр обратится за помощью, то рассмотрят вопрос выделения финансирования для проведения дальнейших работ, пишет LRT.lt.
© DELFI / Tomas Vinickas

Больше 1,5 млрд. рублей – такую сумму в 1948 году перевели из Литвы в Москву. Цифры показывают, что в Литве после вычета дотаций из Москвы не осталось ни миллиарда.

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По словам исследователя Виды Комичене, в советское время Литва была донором Москвы, т.е. давала больше средств, чем брала. Деньги из Литвы использовали на финансирование лесохозяйственной, бумажной, пищевой, мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей промышленности, текстильной промышленности, геологии и различных министерств.

Исследователь полгода провела в Центральном архиве, где собирала данные о том, какой ущерб был нанесен Литве в советское время. Она использовала методологию, разработанную в Латвии – устанавливала баланс финансовых потоков между Москвой и Вильнюсом. Однако пока видна лишь часть общей картины – всего есть около 11 000 дел, но Литовский центр геноцида и сопротивления не просит продолжать расследование.

"Я думала, что после окончания второго этапа – 31 марта, с апреля начнется другой этап, но по тем же причинам: отсутствие финансирования - договор не был продлен, говорили, может, осенью", – сказала Комичене.

По словам главы парламентской комиссии исторической памяти Арунаса Гумляускаса, в сентябре будет решаться вопрос финансирования подобных исследований и обратятся за дополнительными средствами к правительству.

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