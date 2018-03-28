В Литве снизилось количество жителей, получающих зарплату меньше 400 евро в месяц: в январе прошлого года таких жителей было 27%, а в январе этого - 17%, таковы данные исследования, проведенного компаний INVL Asset Management.
© Shutterstock nuotr.

По данным представителя INVL Asset Management Вайдотаса Рукаса, это означает, что выгоду получили не только те, у кого были высокие зарплаты, но и люди с небольшими доходами.

"Конечно, 17% это много, таких людей вообще не должно быть, но растет и число людей, которые получают 1000 или 2000 евро в месяц", - сказал Рукас.

По данным INVL Asset Management, с января прошлого по январь этого года больше всего увеличилось число людей, получающих зарплату в размере 1001-2000 евро. В прошлом году таких было 180 000, а в этом - 222 000.

Также стало больше людей с доходами 701-1000 евро, их количество увеличилось на 17 000. В прошлом году было 206 000, а в этом - 223 000 человек.

Между тем число людей с зарплатой больше 2001 евро увеличилось на 12 000. В прошлом году их было 42 000, а в январе 2018 г. - 54 000.

По словам Рукаса, выросли не только зарплаты, но и число работающих людей.

"В прошлом году рынок был сильным, число работающих увеличилось на 12 000, это примерно столько, сколько жителей в Друскининкай, а за три года число работающих людей увеличилось на 40 000 (как жителей в Алитусе)", - сказал он.

Однако, по словам Рукаса, в будущем количество работников так быстро расти не будет, поскольку практически все, кто хочет работать, уже работают.

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