Исследование: у пятой части жителей Литвы нет денег "на черный день"

Некоторая сумма отложена у 72% жителей, 23% сказали, что на имеющиеся сбережения они могут прожить больше чем полгода.

"Интересно, что после того как увеличилась неопределенность в связи с пандемией COVID-19, гораздо больше жителей сказали, что у них есть сбережения, на полгода и более длительный срок. Осенью прошлого года таких было 11%, а сейчас 23%. Вероятно, это не результат скачка сбережений, а изменение оценки – ведь опрос проводился в апреле, значит, люди оценивали свои сбережения с точки зрения сниженных расходов", – сказала представитель SEB Соната Гутаускайте-Бубнялене.

13% сказали, что у них есть лишь минимальные сбережения, поэтому они могут прожить на них не больше месяца. 20% сказали, что у них есть сбережения на 1-3 месяца, 16% – больше чем на 3, но не больше чем на 6.

Опрос 28-30 апреля по заказу банка SEB провела компания Baltijos tyrimai. В нем участвовали 532 жителей в возрасте 18-74 лет.