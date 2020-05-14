Исследование: у пятой части жителей Литвы нет денег "на черный день"

Некоторая сумма отложена у 72% жителей, 23% сказали, что на имеющиеся сбережения они могут прожить больше чем полгода.
"Интересно, что после того как увеличилась неопределенность в связи с пандемией COVID-19, гораздо больше жителей сказали, что у них есть сбережения, на полгода и более длительный срок. Осенью прошлого года таких было 11%, а сейчас 23%. Вероятно, это не результат скачка сбережений, а изменение оценки – ведь опрос проводился в апреле, значит, люди оценивали свои сбережения с точки зрения сниженных расходов", – сказала представитель SEB Соната Гутаускайте-Бубнялене.
13% сказали, что у них есть лишь минимальные сбережения, поэтому они могут прожить на них не больше месяца. 20% сказали, что у них есть сбережения на 1-3 месяца, 16% – больше чем на 3, но не больше чем на 6.
Опрос 28-30 апреля по заказу банка SEB провела компания Baltijos tyrimai. В нем участвовали 532 жителей в возрасте 18-74 лет.
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