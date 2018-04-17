Агентство SeeNext 3 апреля провело исследование, во время которого сравнивали цены в магазинах 5 сетей: Maxima, Lidl, Rimi (Hypermarket), IKI и Norfa (XL). Исследование провели в пяти городах: в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй.

Сравнивали цены на следующие товары:

бананы (1 кг),

самые дешевые яблоки (1 кг),

самые дешевые помидоры (1 кг),

самый дешевый картофель (1 кг),

греча (800 г),

длиннозернистый рис (800 g),

спагетти (400 г),

подсолнечное масло (1 л),

сахар-песок (1 кг),

самый дешевый черный шоколад (40% какао, 100 г),

самый дешевый черный чай в пакетиках (100 г),

самый дешевый батон (300 г),

коричневые куриные яйца (10 шт., размер M),

свежая курица (1 кг),

свиной шейный отруб (1 кг),

свиной фарш (30% жирности, 1 кг),

свиная и (или) говяжья вареная колбаса (1 кг),

колбаски Kabanosi (120 г),

мороженая мерлуза (800 г),

вареные копченые куриные сосиски (1 кг),

самые дешевые пельмени с мясом (1 кг),

самое дешевое филе сельди (1 кг),

UAT молоко (3,2% жирности, 1 л),

кефир (2,5% жирности, 1 л),

сметана (30% жирности, 400 г),

ванильный творожный сырок (40 г),

молотый жареный кофе (500 г),

самый дешевый творог (9% жирности, 180 г),

самое дешевое сливочное масло (82% жирности, 200 г),

самый дешевый ферментный сыр (45% жирности, 1 кг),

самый дешевый апельсиновый сок (100%, 1 л),

самое дешевое светлое пиво (~5%, 1 л),

самая дешевая водка (38-40%, 0,5 л),

негазированная минеральная вода (1,5 л).

Исследование провели 3 апреля. Брали цены без скидок. Депозит за тару не учитывали.

Согласно данным исследования, стоимость тех же товаров в зависимости от магазина и города колеблется от 47,98 до 59,54 евро.

В Вильнюсе (средняя цена 53,10 €)

в магазине Lidl 47,98 €

в магазине Maxima 50,85 €

в магазине Norfa 54,52 €

в магазине Rimi 56,86 €

в магазине IKI 55,30 €

В Каунасе (средняя цена 54,01 €)

в магазине Lidl 47,98 €

в магазине Maxima 50,40 €

в магазине Norfa 55,48 €

в магазине Rimi 56,67 €

в магазине IKI 59,54 €

В Клайпеде (средняя цена 53,29 €)

в магазине Lidl 47,98 €

в магазине Maxima 50,76 €

в магазине Norfa 52,40 €

в магазине Rimi 59,21 €

56,10 €

В Шяуляй (средняя цена 53,22 €)

в магазине Lidl 47,98 €

в магазине Maxima 50,34 €

в магазине Norfa 52,84 €

в магазине Rimi 57,20 €

в магазине IKI 57,75 €

В Паневежисе (средняя цена 52,96 €)

в магазине Lidl 57,98 €

в магазине Maxima 50,33 €

в магазине Norfa 53,26 €

в магазине Rimi 55,97 €

в магазине IKI 57,27 €

Если сравнивать по ценам в разных магазинах одной сети, то самой дешевой корзина была в Lidl - 47,98 евро. В Maxima – 50,54 евро. Затем следует Norfa - 53,70 евро. На четвертом месте Rimi - 57,18, а на пятом IKI – 57,19 евро.